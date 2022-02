Potsdam

Die Linke zeigt seit Jahren viel Verständnis für Moskaus Politik – der Brandenburger Fraktions-Chef Sebastian Walter übt jetzt Selbstkritik.

Herr Walter, Sie haben heute im Brandenburger Landtag Fehleinschätzungen Ihrerseits eingestanden, was den russischen Präsidenten Wladimir Putin angeht. Das war recht selbstkritisch, hat Ihre Partei doch bislang die Schuld für Spannungen bei der Nato gesehen. Welche Auffassungen haben Sie nun revidiert?

Der Konflikt schwelt schon sehr lange. Insofern gibt es nicht den einen Schuldigen. Aber nach dem, was heute passiert ist, kann das keine Rolle spielen. Heute ist klar: Putin, ist der Aggressor, hat einen Angriffskrieg gestartet, die Ukraine überfallen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich ging davon aus, dass auch Putin – allen Drohgebärden zum Trotz – schlussendlich den diplomatischen Weg gehen wird. Das war eine vollkommene Fehleinschätzung von mir. Das muss man jetzt deutlich sagen – es gehört zur Wahrheit dazu.

Ist die Linke insgesamt naiv gewesen, was Putin angeht?

Die Linke hat sich nie klar zu Putin bekannt oder sich auf eine Seite geschlagen. Die Linke hat immer gesagt: Das Völkerrecht muss gelten, Friede muss gesichert sein. Wir stehen auf der Seite des Friedens, nicht auf der Seite Putins oder der Nato. Dabei bleiben wir. Wer Armeen schickt, setzt sich ins Unrecht. Den hohen Preis zahlen die Menschen – jetzt übrigens auch russische Soldaten.

Demonstrationen gegen die Sprachlosigkeit

Sie rufen zu Demonstrationen im Land auf. Glauben Sie, dass das in irgendeiner Form Eindruck auf Putin machen wird?

Es geht darum, dass wir alle Mittel nutzen, die wir haben. Es ist jetzt wichtig, der Sprachlosigkeit entgegenzutreten. Vielen Menschen wird es so gehen wie mir: Wir sind sprachlos und schauen mit großer Sorge auf diese Situation, die ich mir gestern Abend noch nicht vorstellen konnte. Wir haben wieder Krieg mitten in Europa und wissen noch nicht, was das bedeutet, haben aber Bilder im Kopf. In dieser Situation sind Demonstrationen eine Möglichkeit, um diesen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und ein Zeichen zu setzen. Ich wünsche mir solche Demonstrationen nicht nur in Potsdam und Berlin, sondern auch in Moskau und St. Petersburg.

Andere konnten sich einen Angriff seitens Russlands durchaus vorstellen. Die Nato hat in den vergangenen Jahren genau für solch ein Szenario Manöver in Polen und dem Baltikum abgehalten. Damals standen Linken-Mahnwachen vor den Kasernen auch hier in Brandenburg. War das nicht naiv?

Nein, das finde ich nicht. Solche Demonstrationen waren richtig, weil es darum ging, zu Diplomatie aufzurufen. Das Säbelrasseln war gefährlich und hat nicht zu einer Deeskalation beigetragen. Umso wichtiger ist es jetzt aber, klar Stellung zu beziehen und kein Verständnis für Putin zu zeigen. Er ist ein Autokrat, marschiert in ein anderes Land ein – und das ist mit aller Schärfe zu verurteilen – das tun wir.

Schon 2014 hat Putin die Souveränität der Ukraine klar missachtet und damit das Völkerrecht, auf das Sie verweisen. Die Nato-Manöver lagen zeitlich deutlich nach der Krim-Annexion. Es ging um 40.000 Soldaten, die in Polen und im Baltikum geübt haben. Die Ukraine hat es gerade mit einer russischen Invasionsarmee von mehr als dreifacher Größe zu tun.

Welche Antwort wollen wir geben? Wollen wir, dass die Nato einmarschiert in die Ukraine? Dass die Situation noch weiter eskaliert? Nein, wir wollen eine Rückkehr an den Verhandlungstisch, und dass die UN ihre Aufgabe wahrnimmt. Die Antwort können keine Bomben, Patronen oder Raketen sein.

„Hatte andere Einschätzung bis heute morgen“

Bei den Manövern ging es darum, die Polen und Balten zu beruhigen, die sich bedroht fühlten. Dass die Grund zur Sorge hatten, lässt sich spätestens seit heute Nacht nicht mehr abstreiten.

Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich bis heute morgen eine andere Einschätzung zu dem Thema hatte. Die Situation heute ist eine neue. Heute haben wir Krieg, der muss schnellstmöglich beendet werden, Putin muss seine Truppen abziehen. Dafür setzen wir uns ein.

Wie beurteilen sie die Haltung von Matthias Platzeck und Teilen der SPD, die ebenfalls sehr russlandfreundlich sind. War auch das eine Fehleinschätzung?

Russlandfreundlich, russlandfeindlich – das ist zu einfach. Es ist doch viel komplizierter. Und ich bleibe dabei: Der Konflikt ist nicht erst heute entstanden. Russland hat berechtigte Sicherheitsinteressen, die Ukraine auch. Aber die muss man am Verhandlungstisch besprechen, nicht mit Militärgewalt erzwingen. Deshalb hat Putin heute eine Zeitenwende eingeleitet. Viele Menschen werden heute ihre Meinung revidieren müssen.

Wie allein sind Sie in Ihrer Partei mit dieser Haltung?

Die Haltung meiner Partei ist völlig klar: Wir stehen auf der Seite des Friedens und des Völkerrechts. Wer das Völkerrecht bricht – egal ob die Nato im Kosovo, die Türkei im Nordirak oder Putin in der Ukraine – muss verurteilt werden.

Ist man insbesondere in Ostdeutschland noch Russland-romantisch?

Was genau meinen Sie damit? Die Menschen in Russland, ihre Kunst, die Wissenschaft? Oder machtbesessene Politiker? Ich würde das nicht Russland-romantisch nennen und glaube auch nicht, dass dies ein ostdeutsches Phänomen ist. Man hatte eben viel Erfahrung mit Russland und nimmt deshalb eine andere Perspektive ein. Es ist eine vernünftige Haltung.

Kritiker haben nie verstanden, warum die Linke Putin so lange die Treue gehalten hat. Seine Politik ist nicht sozialistisch, sie ist klar nationalistisch, außerdem hat Putin Oligarchen großgemacht. Warum hing also die Linke so lang am Kreml-Herrscher?

Die Linke hing nie an Putin, von Treue kann hier keine Rede sein. Putin ist kein Linker und kein Demokrat. Das hat die Linke immer klargemacht. Das ist uns eher von außen zugeschrieben worden, weil wir eine Sicherheitsarchitektur wollen, welche die Interessen aller Seiten berücksichtigt und ihre Sorgen ernst nimmt. Wir haben immer gesagt: Frieden in Europa geht nicht gegen, sondern nur mit Russland. Dass wir an dieser Stelle richtig lagen, zeigt sich heute auf fatale Weise. Allerdings ist Putin jetzt zum Kriegstreiber geworden. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir standen übrigens in der Debatte um Sanktionen nicht auf Putins Seite, sondern haben betont, dass Maßnahmen nicht die russische Zivilbevölkerung treffen sollten, sondern diejenigen, die verantwortlich sind. Die Menschen in Russland nämlich leiden unter Putins Politik.

Von Ulrich Wangemann