Linken-Politikerin Marlen Block (41) zur Brandenburger Innenausschuss-Chefin gewählt

Potsdam

Der Innenausschuss des Brandenburger Landtags hat eine neue Vorsitzende: Die Potsdamer Rechtsanwältin Marlen Block (41), Landtagsabgeordnete der Linken, ist am Montag auf einer Sondersitzung des Gremiums zur Nachfolgerin ihres Parteifreundes Andreas Büttner gewählt worden. Die Linken-Kandidatin erhielt elf Ja-Stimmen, nur die AfD stimmte gegen Block.

Büttner, der von Beruf her Polizist ist, hatte im November sein Ausscheiden aus dem Amt angekündigt. Hintergrund ist eine größere Personalrochade in der Fraktion nach dem Wechsel des ehemaligen Finanzministers Christian Görke in den Bundestag. Büttner schied aus dem Innenausschuss aus, weil er für Bettina Fortunato in den Sozialausschuss wechselte. Fortunato wiederum übernahm anstelle Görkes den Vorsitz des Europaausschusses im Parlament.

Zuständig für Polizei, Terrorabwehr und Rechtsradikalismus

Der Innenausschuss gehört zu den wichtigsten Gremien des Parlaments, denn er verhandelt Themen der inneren Sicherheit vom Rechtsradikalismus bis zum Terrorismus. Bei der Sitzung Anfang Dezember ging es zum Beispiel unter anderem um die Entwicklung illegaler Einreisen an der deutsch-polnischen Grenze, die Entwicklung von Gewalt in Familien und die Personalsituation der Polizei.

Bislang war die Juristin Block rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Landtag. Sie ist vom Fach, hat an der Freien Universität in Berlin Jura studiert und nach einem Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg 2009 ihr Zweites Staatsexamen gemacht. Daneben hat die Linken-Politikerin nach eigenen Angaben zehn Jahre lang als Anwältin gearbeitet.

Verteidigerin des XY-Banden-Chefs Olaf K.

Zu ihren Mandanten gehörte unter anderem der Chef der Neuruppiner (Ostprignitz-Ruppin) XY-Bande, Olaf K., der unter anderem wegen Drogenhandels ins Gefängnis musste, sowie der ehemalige Linken-Landtagsabgeordnete Peer Jürgens, der zu Unrecht Mietzuschüsse aus Steuergeld für eine Wohnung kassiert hatte. Einen Besitzer von festplattenweise Kinderpornos, einen Mann, der seine Frau mit einer Hantel ins Koma geprügelt hatte, sowie etliche andere gewöhnliche Straftäter hat die Anwältin vor Gericht vertreten. In ihrer Zeit als Strafverteidigerin hat sie also Einblicke in die dunklen Ecken des Lebens gesammelt.

Im Landtag gehört Block der Parlamentarischen Kontrollkommission an, die Einblick in geheimdienstliche Vorgänge erhält. Außerdem ist sie stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion im Parlament. Im Landtag sitzt Block seit 2019, sie leitet auch den Kreisverband der Linken in Potsdam.

1988 verließ ihre Familie die DDR

Als acht Jahre altes Mädchen ist die gebürtige Ost-Berlinerin im Dezember 1988 via Tränenpalast mit ihrer Mutter in den Westen ausgereist, nachdem die Familie einen Ausreiseantrag gestellt hatte. In einer Landtagsrede vom 25. August 2021 erinnerte sie sich an Schikanen in der Schule und an die Zeit im Notaufnahmelager in Berlin-Marienfelde. „Entwürdigende Kontrollen“ und die „Angst der Eltern und der Großeltern“ habe sie nicht vergessen. Vor dem Hintergrund dieser in Linken-Zirkeln nicht gerade häufigen Vita leitet Block eine Abneigung gegen Mauern und Grenzen aller Art her. Das gelte auch für Situationen, in denen Menschen „in Meeren ertrinken, in Wüsten verdursten oder in Länder abgeschoben werden, in denen ihnen der Tod droht“, so Block zum Gedenken an den 60. Jahrestag des Mauerbaus im Potsdamer Landtag.

Für die Freigabe von Cannabis hat sich Block in der Vergangenheit eingesetzt. Mit der im Bund von der Ampelkoalition angekündigten Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken müsse sofort die „Kriminalisierung der Konsumentinnen“ eingestellt werden, forderte Block Ende November. Für Brandenburg bedeute dies: „Alle laufenden Verfahren sind einzustellen.“ Sie fügt hinzu: „Es gibt einfach keine guten Argumente mehr für die Verbotspolitik der vergangenen Jahrzehnte, sie ist deutlich gescheitert.“

Von Ulrich Wangemann