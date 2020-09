Potsdam

Es gebe zwei Arten von Journalisten, soll der Guardian-Kolumnist Simon Jenkins einmal gesagt haben. Die einen wollten eigentlich Detektive werden, die anderen Romane schreiben. Erwin Strittmatter (1912 bis 1994) setzte das zuletzt Genannte um.

Vorabdruck von Strittmatters „Ochsenkutscher“

Der Lokalredakteur der Märkischen Volksstimme, Vorgänger der Märkischen Allgemeinen ( MAZ), hatte seine journalistische Tätigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. 1950 erschien der Vorabdruck seines Debütromans „Ochsenkutscher“ in der Zeitung. In seinem Frühwerk berichtet er von Lope Kleinermann – schon der Name ist Programm –, einem armen Dorfjungen, der sich fragt, warum es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt gibt. Zwei Jahre später hatte er nicht nur einen Generalvertrag mit dem Aufbau-Verlag Berlin in der Tasche, sondern lebte auch als freischaffender Schriftsteller.

Manja Präkels , die Seghers-Preisträgerin

Ein Beispiel aus jüngerer Zeit ist die Schriftstellerin und Musikerin Manja Präkels („Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“), die von 1993 bis 1997 als Journalistin für die Märkische Allgemeine Zeitung arbeitete und mittlerweile in Berlin lebt. Für ihr Roman-Debüt ist sie unter anderem mit dem Anna- Seghers-Preis 2018 und dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 ausgezeichnet worden, manchmal sind noch einige Zeilen von ihr in der MAZ zu lesen. So berichtete sie im vergangenen Fontane-Jahr von ihrem Verhältnis zu dem großen Schriftsteller, der irgendwie „immer schon da war“.

Tellkamp , Kubiczek , Seiler

Weitere Autoren, die ein „Gastspiel“ in der MAZ hatten, sind etwa Uwe Tellkamp, der sich ganzseitig dem Phänomen der Digedags in den Mosaik-Heften widmete, oder André Kubiczek, der eine Doppelseite über ein Potsdam schrieb, das es so nicht mehr gibt. Der Kinderbuchautor Martin Klein verfasste einmal eine Weihnachtsgeschichte für die MAZ. Und die Potsdamer Autoren Lutz Seiler („Stern 111“), Antje Rávik Strubel („Unter Schnee“) und Julia Schoch („Schöne Seelen und Komplizen“) tauchen immer wieder mit Statements zu Literatur und Kultur auf.

„Speakers’ Corner“ mit Wladimir Kaminer

Ein weiterer Berliner Schriftsteller ist regelmäßig mit seiner Glosse „Speakers’ Corner“ in der MAZ vertreten und betrachtet politische Entwicklungen, aber auch die Corona-Abstandsregeln in der Europäischen Union: Wladimir Kaminer. Einer seiner Vorgänger war Ulrich Woelk („Freigang“), der im Zuge der Bundesgartenschau in seiner Kolumne „In natura“ über Mensch und Umwelt nachdachte. Der Rheinsberger Stadtschreiber, Autor und Satiriker Wiglaf Droste, der im vergangenen Jahr gestorben ist, zog nach seinem Aufenthalt in Ostprignitz-Ruppin in der MAZ amüsante Bilanz und berichtete von Begegnungen mit sozialdemokratischen Politikern.

Wiglaf Drostes Resümee über seine Zeit als Rheinsberger Stadtschreiber erschien am 30. Juli 2009 in der MAZ. Quelle: MAZ/ Archiv

Fortsetzung folgt...

Ebenfalls eine lange Tradition haben Romanveröffentlichungen in Märkischer Volksstimme und MAZ. Klar, dass Erwin Strittmatter nicht fehlen darf: Vom 7. Juli bis 6. Dezember 1964 wird in vielen Folgen sein Buch „Ole Bienkopp“ abgedruckt. Darin kämpft ein Bauer für Gerechtigkeit. Später soll es zu einem der meistgelesenen Bücher der DDR werden. Auch der in die DDR übergesiedelte Autor Curt Letsche schaffte mit seinem Science-Fiction-Roman „Raumstation Anakonda“ einen Abdruck – vom 10. Juni bis 24. September 1975.

Nach der Wende gab es in der MAZ unter anderem eine der erfolgreichsten deutschen Krimiautorinnen zu lesen: Ingrid Nolls „Kalt ist der Abendhauch“ erschien vom 22. Mai bis 16. September 1996. Besonders beliebt schien Geschichtliches aus Brandenburg zu sein. Der Roman „Der letzte Askanier“ des (West-)Berliner Autors Horst Bosetzky stand 1997 in der MAZ, zwei Jahre später folgten „Die Finkensteins“ von Günter de Bruyn.

Von Claudia Braun