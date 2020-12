Potsdam

Die Pandemie-Lage in Brandenburg hat sich zuletzt dramatisch verschärft. Die Inzidenzwerte in immer mehr Kreisen steigen drastisch an. Die Landesregierung aus SPD, CDU und Grüne hat die Notbremse gezogen und den zweiten landesweiten Lockdown in diesem Jahr verfügt, der zunächst bis 10. Januar gelten soll. Das öffentliche Leben wird weitgehend heruntergefahren. Die meisten Geschäfte schließen, Schulen gehen in den Distanzunterricht.

Viele Brandenburger haben Fragen: Wie geht es weiter? Wann kann ich mich impfen lassen? Hätte der Lockdown nicht schon früher kommen müssen? Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) stellt sich diesen Fragen im MAZ-Livetalk.

Von MAZonline