Potsdam

Die Gesundheitsämter in Brandenburg registrieren so viele Corona-Neuinfektionen wie nie seit Beginn der Corona-Pandemie. Am Donnerstagmorgen wurden 1779 Ansteckungen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 285,7 und liegt damit deutlich über dem Bundesschnitt (249,1).

140 Soldaten unterstütze die Gesundheitsämter Die Bundeswehr kommt den Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg wegen der steigenden Zahl neuer Corona-Infektionen wieder stärker zu Hilfe. Bis zum kommenden Montag sollten 140 Soldaten zur Kontaktverfolgung eingesetzt werden, sagte der Sprecher des Landeskommandos Brandenburg, Oberstleutnant Detlef Schachel.



Die Hilfe ist für zwölf der 18 Kreise und kreisfreien Städte vorgesehen, nämlich Barnim, Dahme-Spreewald, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Potsdam-Mittelmark, Spree-Neiße, Teltow-Fläming und Uckermark sowie die Städte Potsdam und Cottbus. Der Seuchen-Hotspot Elbe-Elster ist nicht dabei, warum auch immer.

Wieder mal 'ne MPK Angesichts drastisch steigender Infektionszahlen wollen Bund und Länder in der nächsten Woche den Kurs für einen stärkeren Corona-Schutz im Winter abstecken. Wie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU),mitteilte, soll die Runde mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Donnerstag (18. November) stattfinden.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



die Brandenburger Gesundheitsämter registrieren so viele Neuinfektionen wie nie seit Beginn der Corona-Pandemie. Binnen eines Tages wurden 1779 Ansteckungen gemeldet, wie das RKI am Donnerstag mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 285,7 und liegt damit deutlich über dem Bundesschnitt 249,1.



Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung die neue Eindämmungsverordnung des Landes erwartet - wahrscheinlich wird das Kabinett unter anderem eine Ausweitung der 2G-Regel beschließen. Die Sitzung der Ministerinnen und Minister mit Regierungschef Dietmar Woidke hat am Mittag begonnen. Tickaroo Live Blog Software

Von Thorsten Keller