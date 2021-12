Potsdam

Das Kabinett in Brandenburg hat am heutigen Dienstag über schärfere Corona-Beschränkungen vor dem Hintergrund der angespannten Lage in den Krankenhäusern entscheiden. Dafür stellte der Landtag die Weichen, indem er eine epidemische Notlage wegen der Corona-Pandemie feststellte.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte bereits am Montag angekündigt, dass Clubs und Diskotheken grundsätzlich geschlossen werden sollen. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern sollen verboten werden. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Regionen mit einer hohen Sieben-Tage-Inzidenz werden nach den Plänen verlängert. Dazu kommen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Mit der Schließung von Clubs und Diskos würde Brandenburg über die Bund-Länder-Vereinbarung hinausgehen.

Bei einer Pressekonferenz stellen Woidke, Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) die neuen Corona-Regeln vor. Die MAZ berichtet live.

Verfolgen Sie hier die Vorstellung der neuen Corona-Regeln im Liveticker:

Woidke: Vorsicht über die Feiertage Zu dem bevorstehenden Weihnachtsfest sagt Brandenburgs Ministerpräsident Woidke: „Es gibt überhaupt nichts dagegen einzuwenden, sich über die Feiertage zu treffen.“ Er mahnte dabei aber zu Vorsicht. „Jeder Kontakt, der vermieden werden kann, ist gut“, sagte er. „Es kommt darauf an, dass die Menschen ihr Sozialverhalten anpassen.“





Die wichtigsten Regeln im Überblick Die Corona-Verordnung wird also erneut verschärft. Die neue Verordnung soll bereits am Mittwoch, 15. Dezember, in Kraft treten. Hier noch einmal die verschärften Regeln im Überblick: Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen sind untersagt. Das betrifft insbesondere Sport- und Kulturveranstaltungen wie Bundesligaspiele oder Konzerte; Bei Demonstrationen gilt ebenfalls eine Obergrenze von 1000 Teilnehmern. Der Bußgeldkatalog wird erweitert: Personen, die bei einer Demonstration gegen die Maskenpflicht verstoßen, droht ein Bußgeld zwischen 100 und 500 Euro. Treffen im privaten sowie im öffentlichen Raum, an denen nicht ausschließlich geimpfte und genesene Personen teilnehmen, sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit den Angehörigen des eigenen und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zulässig. Wenn sich ausschließlich Geimpfte und/oder Genesene treffen, sind draußen bis zu 200 und drinnen bis zu 50 Teilnehmer erlaubt. Auch hier droht Bußgeld bei Verstößen: Wenn die geltenden Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten werden, droht jedem Teilnehmer ein Bußgeld zwischen 100 und 500 Euro. Getanzt werden darf nicht mehr: Clubs und Diskos müssen schließen; Bars können offen bleiben, wenn dort nicht getanzt wird. Bei Verstößen drohen tanzenden Gästen Bußgelder bis 1000 Euro; Betreiber sogar bis zu 20.000 Euro. Maskenpflicht trotz 2G: In sämtlichen Bereichen, in denen ein Zutritt nur nach der sogenannten 2G-Regel gewährt wird, gilt in Brandenburg jetzt grundsätzlich eine Maskenpflicht.



Stübgen warnt vor Gewalt bei Demonstrationen Innenminister Michael Stübgen (CDU) geht auf die sich häufenden Demonstrationen und "spontanen Spaziergänge" von Impfgegnern ein. "Die Polizei wird die Versammlungsfreiheit gewährleisten und Demonstrationen schützen", sagte Stübgen. "Aber die Polizei wird auch die Einhaltung von Recht und Ordnung durchsetzen", betonte er. Die Hygieneregeln und Personen-Obergrenzen müssten eingehalten werden, so Stübgen.

Überwiegend seien die Demonstrationen bisher friedlich verlaufen, er hoffe, dass es dabei auch bleibe. Wer Gewalt ausübe, werde die unmittelbare Reaktion des Rechtstaats zu spüren bekommen, warnte er.



Die Auflagen für Demonstrationen wurden klargestellt: So müssen die Anmelder von Demonstrationen oder Aufzügen sicherstellen, dass Hygienevorgaben wie die Maskenpflicht eingehalten werden. Für Versammlungen gilt eine Obergrenze von 1000 Teilnehmern.



Der Bußgeldkatalog wird erweitert: Personen, die bei einer Demonstration gegen die Maskenpflicht verstoßen, droht ein Bußgeld zwischen 100 und 500 Euro.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte Nonnemacher kündigte an, dass Clubs und Diskotheken unabhängig von der Inzidenz geschlossen werden müssten. Bars gehörten zu Gaststätten und seien davon aber nicht betroffen.

Für Ungeimpfte gibt es strengere Kontaktbeschränkungen : Sobald bei einem privaten Treffen eine ungeimpfte Person dabei ist, darf man sich lediglich mit Personen aus dem eigenen Haushalt treffen oder mit zwei Personen aus einem fremden Haushalt. Kinder bis 14 Jahren sind davon weiter ausgeschlossen.

Weitere Patienten werden verlegt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) verwies darauf, dass die Warngrenzen in allen fünf medizinischen Versorgungsregionen des Landes überschritten sei; er liegt bei 20 Prozent der von Covid-Patienten belegten Intensivkapazitäten. Im Süden des Landes liege der Wert bereits bei 36 Prozent.



In Cottbus müssten erneut zehn Patienten verlegt werden; diesmal vermutlich innerhalb des Landes.

Woidke: Kritik ist legitim, Drohung nicht Woidke ging kurz auf die aktuell in ganz Deutschland stattfindenden Demonstrationen ein. Es sei legitim, Kritik zu äußern an Corona-Beschlüssen. Aber Menschen zu bedrohen, die sich für eine Impfkampagne engagieren, Ärzte zu bedrohen, die Impfungen anbieten, Ehrenamtler oder Stadtverordnete zu bedrohen, sei eine Grenze, die nicht überschritten werden dürfe, warnte der Ministerpräsident.

Woidke appelliert an Solidarität Der Ministerpräsident appellierte an die Solidarität der Brandenburger. Die Mitarbeiter in den Krankenhäusern würden Erhebliches leisten. Er befürchte, dass sich die Lage weiter zuspitzen werde. "Es ist unsere Pflicht, diesen Menschen beizustehen und den Druck auf die Intensivstationen zu verringern."





Zahl der Covid-Patienten steigt um 40 Prozent an Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verweist auf die aktuelle Belastung der Krankenhäuser in Brandenburg. In den letzten 14 Tagen sei die Belegung mit Covid-Patienten um 40 Prozent gestiegen. "Das zeigt, wie gefährlich dieses Virus nach wie vor ist", sagt Woidke.

Er sei froh, dass neue Bundesregierung wie die vorhergehende "mit großer Entschlossenheit" zur Pandemiebekämpfung bereit sei und dass ein Corona-Expertenrat seine Arbeit aufnehmen werde. Die Länder müssten aber weiter geschlossen mit den richtigen Maßnahmen vorangehen, kündigte Woidke an.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



das Brandenburger Kabinett hat eine neue Corona-Eindämmungsverordnung beschlossen, die nun bei einer Pressekonferenz vorgestellt wird. Verfolgen Sie hier, welche Verschärfungen beschlossen wurden. Tickaroo Live Blog Software

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

.

Von MAZonline