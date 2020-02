Sturmtief „Sabine“: Meteorologen warnen vor orkanartigen Böen

Potsdam

Brandenburg erwartet den bisher heftigsten Sturm des Jahres. Das vom Atlantik kommende Orkantief „Sabine“ soll am Abend mit Windstärken von 8 bis 9 die Region erreichen. Es werden Windgeschwindigkeiten von fast 100 Stundenkilometern erwartet. Alles, was sie über das Sturmtief wissen müssen, lesen Sie in unserem Liveticker.







"Sabine" sorgt an Berlins Flughäfen für die ersten Flugausfälle: Dies betrifft unter anderem Reisende von Tegel nach Köln und Düsseldorf. Informationen finden Passagiere beispielsweise hier

Die Deutsche Bahn rechnet wegen des Sturmtiefs mit " erheblichen Beeinträchtigungen " im Regional- und Fernverkehr. Reisenden wird empfohlen, für Sonntag, 9. Februar bis Dienstag, 11. Februar geplante Fahrten im Fernverkehr auf einen anderen Tag zu verschieben .

Wichtige Informationen liefert unter anderem der Deutsche Wetterdienst.

Sturmtief "Sabine" sorgt deutschlandweit für Wirbel. Auch in Brandenburg wird es laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes stürmisch. Erste Veranstaltungen wurden bereits abgesagt:





Die Deutsche Bahn rechnet mit Einschränkungen des Regional- und Fernverkehrs. Sie hat ihr Bereitschaftspersonal verdoppelt. An den Flughäfen Tegel und Schönefeld werden bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 70 Kilometern pro Stunde keine Passagiere mehr abgefertigt. Autofahrer werden um verstärkte Aufmerksamkeit gebeten, damit sie notfalls plötzlichen Hindernissen ausweichen können. „Sabine“ ist laut Wetterdienst ein Winterorkan, wie er nur etwa alle zwei Jahre vorkommt.

Von MAZonline