Die eisigen Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt werden Brandenburg und Berlin auch am Montag und Dienstag begleiten. Im Nahverkehr hat sich die Lage allerdings entspannt. Lesen Sie die aktuellen Einwicklungen im MAZ-Liveticker.

