Erwartet werden:



Dietmar Woidke aus Forst, Ministerpräsident Brandenburgs seit 2013 und Spitzenkandidat der SPD.



Ingo Senftleben aus Ortrand im Süden des Landes, CDU-Fraktionschef und Oppositionsführer im Landtag und Spitzenkandidat der Union.



Andreas Kalbitz aus Potsdam, seit 2014 für die AfD im Landtag, seit 2017 Partei- und Fraktionschef und nun Spitzenkandidat der AfD. Die



Linken-Spitzenkandidatin Kathrin Dannenberg aus Calau ist Landtagsabgeordnete und führt ihre Partei zusammen mit Sebastian Walter in den Landtagswahlkampf.



Ursula Nonnemacher von den Grünen kommt aus Falkensee, ist Fraktionschefin im Landtag und wie schon 2014 Spitzenkandidatin diesmal gemeinsam mit Benjamin Raschke.



Hans-Peter Goetz aus Teltow will mit seiner FDP dahin, wo er von 2009 bis 2014 schon mal war – in den Landtag.



Peter Vida vertritt das Bürgerbündnis Freie Wähler. Er kommt aus Bernau und hofft darauf, dort das Direktmandat zu holen, damit der Wiedereinzug in den Landtag gelingt,.