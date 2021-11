Linke kritisiert Bildungsministerin Britta Ernst (SPD)

Die Linken-Abgeordnete Kathrin Dannenberg fordert mehr Bewusstsein für die Lage von Kinder und Lehrkräften im Land. "Bei Kindern explodieren die Inzidenzen. Wo soll das hinführen?" Dannenberg kritisiert Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und fordert Aussetzung der Präsenzpflicht in den Schulen. Es brauche tägliche Testungen in den Schulen, so Dannenberg. Schulleiter müssten in der Umsetzung der Hygienemaßnahmen unterstützt werden. "Die Stimmung ist sehr schlecht."