Amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in Brandenburg

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen für Brandenburg in der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr, herausgegeben. Demnach treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h und 110 km/h aus westlicher Richtung auf. "In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Orkanböen bis 120 km/h gerechnet werden", heißt es. In der Nacht zum Donnerstag sei mit Böen zwischen 80 und 100 km/h zunächst aus Südwest, später West zu rechnen. Mit Kaltfrontdurchgang vorübergehend Böen bis 120 km/h.



Am Donnerstagvormittag soll es eine vorübergehende Abschwächung des Windes geben, aber im Tagesverlauf wieder verbreitet Böen zwischen 90 und 110 km/h, in Schauernähe auch um 120 km/h aus West.