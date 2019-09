Guten Morgen! Heute wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In unserem Liveticker versorgen wir Sie den ganzen Wahlsonntag über mit Informationen - von Erlebnissen im Wahllokal über Hintergründe bis zu den Ergebnissen, Wahlpartys und ersten Analysen am späten Abend. Kommen Sie gut durch den Tag!