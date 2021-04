Werder

Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 2 in der Nähe von Werder (Havel) sind nach ersten Angaben der Polizei mehrere Menschen schwer verletzt worden. Möglicherweise habe es auch Tote gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der Unfall habe sich am Montag in Richtung Magdeburg zwischen dem Autobahndreieck Werder und der Anschlussstelle Lehnin ereignet. In diesem Bereich war die A 2 Richtung Magdeburg zunächst komplett gesperrt, wie die Polizei bei Twitter schrieb.

Von RND/dpa