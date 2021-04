Potsdam

Brandenburg plant noch einmal schärfere Regeln im Kampf gegen die dritte Coronavirus-Welle. Am Samstag kommt das Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen, um eine Änderung der Eindämmungsverordnung zu beschließen. Ziel der Sitzung: Noch bevor die Notbremse des Bundes in Kraft tritt, sollen die maßgeblichen Regelungen in der Brandenburger Verordnung verankert werden. Das teilte Regierungssprecher Florian Engels am Freitagabend mit.

Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr

Geplant sind nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Corona-Hotspots. Bereits ab kommendem Montag soll der Hotspot-Mechanismus in Kraft treten, so der Plan. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen soll der Aufenthalt im Freien zwischen 22 und 5 Uhr nur noch bei triftigem Grund gestattet sein. Das würde gegenwärtig für praktisch alle Landesteile außer Brandenburg/Havel, Potsdam und Barnim gelten. Die Landesinzidenz lag am Freitag bei 145,4. Die Notbremse des Bundes sieht Ausgangsbeschränkungen bei einer Inzidenz von 100 schon ab 21 Uhr fest. Dieser Teil des Infektionsschutzgesetzes gilt der juristisch umstrittenste.

Kitas ab 200 in die Notbetreuung

Ab kommendem Mittwoch soll dann auch eine Notbremse für Schulen und Kitas greifen: In Kreisen oder kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von 200 und mehr sollen Schulen in den Distanzunterricht wechseln und Kitas nur noch eine Notbetreuung anbieten. Das hatte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) bereits im Bildungsausschuss angekündigt. Bisher sind nur die weiterführenden Schulen im Distanzunterricht. Die Grundschulen sind im Wechselunterricht. Es ist ein Novum, dass der Präsenzunterricht von dem Infektionsgeschehen auf Kreisebene abhängig gemacht wird.

Ministerpräsident Woidke hatte angekündigt, dass Brandenburg die geplante Bundes-Notbremse in weiten Teilen mittragen will. Über die entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes war am Freitag erstmals kontrovers im Bundestag debattiert worden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält die geplanten Ausgangsbeschränkungen für rechtens. „Ohne jeden Zweifel ist die jetzt gefundene Regelung verfassungsgemäß“, sagte Seehofer dem Magazin „Spiegel“. Das Urteil seiner Juristen sei eindeutig ausgefallen. Es gehe nicht darum, Menschen zu gängeln.

Mit dem geplanten Gesetz soll es künftig bundeseinheitliche Regelungen für Corona-Maßnahmen geben. Die Notbremse soll wirksam werden, wenn die Inzidenz von 100 auf Kreisebene an drei Tagen in Folge überschritten wird.

Brandenburgs Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern zieht ab Montag die „Corona-Notbremse“. Dann dürfen landesweit private Treffen nur noch mit höchstens einer Person außerhalb des eigenen Hausstandes stattfinden. Außerdem sollen die Schulen und die meisten Geschäfte, Museen und Freizeiteinrichtungen schließen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Länder dazu aufgerufen, nicht auf das geplante Bundesgesetz für eine einheitliche Notbremse zu warten.

Von Torsten Gellner