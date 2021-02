Potsdam

Die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Jana Schimke hat bei einer Talkshow der „Bild“-Zeitung ordentlich vom Leder gezogen – gegen die deutsche Corona-Politik und deren wirtschaftliche Folgen.

Die CDU-Politikerin sagte in der Sendung „Die richtigen Fragen“, sie könne den Menschen in ihrem Wahlkreis (Dahme-Spreewald –Teltow-Fläming III/Oberspreewald-Lausitz I) kaum noch Hoffnung vermitteln. „Inwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, gehen mir auch die Worte aus, weil ich sehe, wie Existenzen kaputt gehen“, so Schimke. Viele Gewerbetreibende hätten ihr gesagt, „dass sie noch bis März durchhalten, danach wird’s schwierig“.

Schaufenster leer, Geschäfte geschlossen – ein Hauch von DDR

„In der DDR gab es auch nichts“Schimke, die zehn Jahre vor dem Mauerfall in Cottbus geboren wurde, sagte, die Bilder von leeren Schaufenstern und geschlossenen Läden erinnerten sie die DDR, „wo es auch nichts gab”. Dass der Einzelhandel (seit 16. Dezember) und Gastronomie (seit 2. November) zwangsweise geschlossen wurden, obwohl dort nachweislich keine große Infektionen nachgewiesen worden seien, verstehe niemand. Über die bedenkliche Stimmungslage im Wahlkreis berichtete Schimke wie folgt: „Hier ist schon ganz klar die Rede auch von Suizidgedanken bei Selbstständigen. Hier ist die Rede von tiefen Depressionen bei Jugendlichen. Und das kann ich nicht akzeptieren.“

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und dann sagte sie noch einen Satz, der wahrscheinlich den Blutdruck der ebenfalls in der DDR sozialisierten Bundeskanzlerin in die Höhe treiben dürfte: „Die ‚nationale Kraftanstrengung‘ sehe ich vor allem darin, Freiheitsrechte abzuschaffen.“

Ebenfalls in der Talkrunde zugeschaltet waren Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP), Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der grüne Partei-Außenseiter (und Tübinger Oberbürgermeister) Boris Palmer.

Am Wochenende hatte auch die märkische CDU-Doppelbegabung Saskia Ludwig (MdL, MdB) einen Fahrplan für schnellere Lockerungen gefordert. Das Parlament müsse der Regierung einen Rahmen für die Corona-Politik setzen, damit nicht ganze Branchen irreparabel leiden.

Von MAZonline/tk