Die Spielplätze in Brandenburg sind trotz Lockdown geöffnet. Anders als im Frühjahr letzten Jahres sind die Anlagen nicht geschlossen und können von allen Kindern bis einschließlich 14 Jahren genutzt werden. Dabei darf sie jeweils höchstens ein Erwachsener zur Aufsicht begleiten, wie die aktuelle Eindämmungsverordnung festschreibt.

Auch auf Spielplätzen ist Individualsport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt. Tischtennisplatten können also genutzt werden. Der Besuch und die Nutzung von Spielplätzen und Spielflächen in geschlossenen Räumen ist weiterhin untersagt. Indoorspielplätze bleiben also geschlossen.

Auf Spielplätzen im öffentlichen Raum gelten dennoch die Kontaktbeschränkungen fort. Eine generelle Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gibt es aber nicht, sofern die Abstände zueinander konsequent eingehalten werden.

