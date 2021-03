Potsdam

Brandenburgs Bildungsministerium am Sonntag die Präsenzpflicht in den Schulen bis zu den Osterferien aus. Damit können die Eltern entscheiden, ob die Kinder tatsächlich zum Unterricht ins Schulgebäude gehen. „Abwesenheiten der Schülerinnen und Schüler aus diesem Grund werden nicht als unentschuldigte Fehlzeiten gewertet“, sagte Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld. Eltern müssten die Schulen informieren. Gründ nannte die Sprecherin nicht.

Die Lehrergewerkschaft hingegen macht das Fehlen von Tests für alle Schüler für den Rückzieher verantwortlich. „Vor Ostern werden gar keine neuen Tests an die Schulen geliefert“, schätzt GEW-Landeschef Günther Fuchs. Ende vergangener Woche hatte das Ministerium Lieferschwierigkeiten eingeräumt. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) wollte dennoch am Wechselunterricht festhalten – diese Einschätzung hat sie nun revidiert.

GEW: Wer geht jetzt noch in die Schule?

GEW-Chef Fuchs rechnet damit, dass „nach dieser Ankündigung kaum noch ein Kind in die Schule kommt“. Dies sei nachvollziehbar, den ohne durchgängige Tests seien die Schulen „derzeit keine sicheren Orte“, so Fuchs. Schließlich verbreite sich die neue Virusvariante besonder leicht unter Kindern und Jugendlichen. Fuchs kritisierte, die Politik überlasse jetzt „die Entscheidung den Eltern“.

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen derweil den Lockdown offenbar bis April verlängern. Das geht aus einem zwischen den Staatskanzleien der Länder abgestimmten Entwurfspapier für die Konferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag hervor. Ein genauer Endtermin ist allerdings nicht enthalten.

Wegen der sich ausbreitenden Virusmutation B.1.1.7. sei man erneut mit einer „exponentiellen Dynamik“ der Infektionen konfrontiert, heißt es in dem Entwurf, der der MAZ vorliegt. Das Papier sieht unter anderem vor, dass am Arbeitsplatz medizinische Masken immer dann getragen werden müssen, „wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten“ und Homeoffice nicht möglich ist Außerdem wollen die Regierungschefs den grenzüberschreitenden Reiseverkehr auf das „absolut erforderliche Mindestmaß“ begrenzen. Testpflicht und Quarantäne müssten „unabhängig von den Inzidenzen im Zielland“ gelten. Dies wird als Reaktion auf die Mallorca-Debatte der vergangenen Woche gewertet. Unter anderem hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Befürchtung geäußert, die Ferieninsel, die wegen augenblicklich niedriger Ansteckungszahlen nicht mehr als Corona-Risikogebiet gilt, werde zur „Virus-Brutstätte“.

Wohnmobile und Ferienwohnungen

Dagegen soll laut Entwurf „kontaktarmer Urlaub“ in Wohnwagen und Wohnmobilen ermöglicht werden, sofern diese mit Toilette und Kochgelegenheit ausgestattet sind. Ähnliches soll für Apartments und Ferienwohnungen gelten. Für Tourismusbetriebe soll es ein Sonderprogramm des Bundes geben, falls Öffnungen zu Ostern nicht möglich sind. Der Brandenburger Hotel- und Gaststätten-Verband Dehoga griff diese Ankündigung am Sonntag auf. „Wenn die Politik dem Gastgewerbe erneut ein Sonderopfer abverlangt, damit Schulen und andere Wirtschaftszweige geöffnet bleiben dürfen, müssen die Ausfälle entschädigt werden“, sagte Brandenburgs Dehoga-Geschäftsführer Olaf Lücke. „Die Hilfen sind aufzustocken und zu verlängern.“

Man finde aus dem „Endlos-Lockdown“ nur heraus, wenn das Impf- und Testmanagement besser werde, äußerte Lücke. Dies sei jetzt Aufgabe der Politik, sagte der Dehoga-Geschäftsführer.

Unternehmen sollen Tests anbieten

Große Hoffnung setzt die Runde der Länder-Chefinnen und Chefs auf massenhafte Corona-Tests. Nicht näher genannte Einrichtungen („einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens“) könnten nach Ausweis eines negativen Schnelltests für Besucher offen stehen, heißt es in dem Papier. Der Bund will die Kosten für die Tests vor Ort und die „verlässliche Dokumentation der Testergebnisse“ übernehmen. Unternehmen sollen ihren Mitarbeitern „mindestens zwei Schnelltests“ pro Woche anbieten und Testbescheinigungen ausstellen.

Die Unternehmensverbände Berlin Brandenburg (UVB) verwiesen am Sonntag auf weitgehende Test-Selbstverpflichtungen von Unternehmen „von McDonalds bis Vodafone“. Diese stamme vom 9. März und müsse zunächst ausgewertet werden, „bevor man hektisch neue Ideen ventiliert“, so UVB-Sprecher Carsten Brönstrup. Hingegen sei gerade für kleine Unternehmen eine Testpflicht in der Praxis schwer umzusetzen, sagte Brönstrup. „Viele Privatpersonen haben die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, Tests zu kaufen.“

Von Ulrich Wangemann