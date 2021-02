Brandenburg

Grundsätzlich sind Urlaubs- und Geschäftsreisen für Deutsche in EU-Ländern möglich, heißt es vom Gesundheitsministerium. Das gilt auch für weitere europäische Staaten. Nur wer außerhalb Europa reisen möchte, muss sich eventuell auf Probleme einstellen.

Für welche Länder aufgrund der Pandemie gerade Reisewarnungen gelten und welche Regeln dort gelten, erfahren Sie auf der Internetseite des Auswärtigen Amts. Bei einer Reisewarnung handelt es sich um einen dringenden Appell des Auswärtigen Amts, Reisen in bestimmte Länder nicht zu unternehmen. Die Reisewarnung ist aber kein Verbot. Die Entscheidung ob eine Reise zu verantworten ist, müssen Reisende also selbst treffen.

Aber auch wenn für ein Land keine Reisewarnung besteht, kann ihr Trip in Gefahr sein. Es kann nämlich sein, dass das Reiseland Ihrer Wahl Sie gar nicht erst einreisen lässt. In vielen Ländern ist eine Einreise aus Deutschland derzeit nicht möglich. Also sollten sich Reisende immer genau über die Einreisebeschränkungen und die Quarantänevorschriften in den betreffenden Ländern informieren.

Spezielle Regeln bei Rückkehr aus Risikogebieten

Die Infektionslage in einem Land kann sich schnell ändern. Es kann also sein, dass das Urlaubsland vor der Rückreise auf einmal zum Risikogebiet wird. Dann gelten spezielle Einreisebestimmungen. Die aktuellen Risikogebiete finden Sie auf dieser Liste des RKI.

Wenn Sie sich in den letzten zehn Tagen vor der Rückreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen Sie unter www.einreiseanmeldung.de Ihre Einreise anmelden. Zudem müssen Sie bis spätestens 48 Stunden nach der Einreise ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen können. Dieser Nachweis kann auch noch zehn Tage nach der Reise vom Gesundheitsamt verlangt werden. Anders ist es bei der Rückkehr aus sogenannten Hochinzidenz-Gebieten oder aus Regionen, in denen sich die Virusmutationen besonders verbreitet haben. Hier müssen sich Rückkehrende bereits vor der Abreise testen lassen und sich direkt nach der Rückkehr in eine zehntägige Quarantäne begeben.

Schicken Sie uns Ihre Fragen, liebe Leser!

Haben auch Sie eine Frage zu den Corona-Regeln in Brandenburg? Wissen Sie in einem bestimmten Fall nicht, wie Sie die Eindämmungsverordnung deuten sollen?

Die MAZ beantwortet jeden Tag eine neue Frage zu den Corona-Regeln.

Von MAZonline