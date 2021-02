Brandenburg

Mit dem eigenen Wohnmobil an den Strand, zum See oder in die Großstadt fahren. Dafür braucht es kein Hotel, keine Pension und keine andere Beherbergung. Das klingt verlockend. Doch ist Camping im Corona-Lockdown überhaupt erlaubt?

Kein generelles Reiseverbot

Nach dem jüngsten Bund-Länder-Beschluss gibt es kein generelles Reiseverbot. Das gilt auch mit der beschlossenen Verlängerung des Lockdowns bis mindestens 14. Februar. Dennoch lautet der Appell, auf alle nicht notwendigen Reisen zu verzichten.

Touristische Unterkünfte müssen geschlossen bleiben. Dazu zählen auch Camping- und Wohnmobilstellplätze. Weiterhin dürfen kostenfreie oder private Stellplätze nicht für die Urlaubsreise benutzt werden.

Maßnahmen unterscheiden sich

Hinzu kommen weitere Maßnahmen, die sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden können. Dazu zählen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie strikte Ausgangssperren. Bei Reisen in oder aus anderen Ländern ist zudem eine Quarantänepflicht möglich.

Dauercamping ist in den meisten Bundesländern weiterhin gestattet, insofern ein längerer Miet- oder Pachtvertrag gültig ist. Das autarke Campen in der Natur oder auf freien Parkflächen ist ebenfalls grundsätzlich nicht verboten, es wird aber davon abgeraten.

Reisen nur mit triftigen Grund

In Brandenburg zum Beispiel gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen sowie ein 15-Kilometer-Bewegungsradius ab einer hohen Sieben-Tage-Inzidenz. Das Verlassen der Wohnung ist damit ohnehin nur mit einem triftigen Grund gestattet. Reisen gehören nicht dazu.

