Lockdown in Brandenburg: Das müssen Lotto-Spieler wissen

Potsdam

Während des harten Lockdowns, der in Brandenburg seit dem 16. Dezember gilt, dürfen nur noch Geschäfte öffnen, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Eine lange Liste von Ausnahmen definiert, welche Läden geöffnet bleiben dürfen – auch über Supermärkte und Drogeriemärkte hinaus.

Lottoshops profitieren von Ausnahmen für Kioske, Lebensmittel- und Getränkemärkte

Zu den Ausnahmen gehören auch viele Lottoshops. Den Grund nennt die Land Brandenburg Lotto GmbH: „Von den rund 660 Lottogeschäften im Land sind viele dem Zeitschriften- und Tabakwarenhandel angeschlossen, auch bei Vertriebspartnern von Lotto Brandenburg in Lebensmittel- und Getränkemärkten sowie Tankstellen ist die Spielscheinabgabe weiterhin möglich“, heißt es. Für alle diese Läden gelten Ausnahmeregelungen. In einigen Geschäften könne es aktuell allerdings geänderte Öffnungszeiten geben, so die Lotto GmbH weiter.

Anzeige

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Das Lottospielen bleibt also auch in der Pandemie weiter im lokalen Einzelhandel möglich.

Von MAZonline