Brandenburg

Eine ganze Branche atmet auf: Nach wochenlanger Schließung während der Corona-Pandemie dürfen die Friseursalons in Deutschland am 1. März wieder öffnen. Das haben Bund und Länder beschlossen – und es gilt als äußerst wahrscheinlich, dass auch Brandenburg am Freitag der Öffnung der Friseursalons zustimmt. Damit zählen die Friseure zu den ersten Bereichen, die eine Lockerung des Lockdowns erfahren, der grundsätzlich bis vorerst 7. März verlängert wurde.

Viele Brandenburger haben das Schneiden und Ansatzfärben über Wochen ungeplant vertagen müssen. Nun gibt es wieder einen Lichtblick in den rund 80.000 Salons in Deutschland. Die Öffnung ist aber nur „unter Auflagen“ möglich, wie aus dem aktuellen Beschluss hervorgeht. In den Friseurgeschäften müssen strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Dazu zählt unter anderem die Pflicht zum Tragen von medizinischen Mund-Nasen-Masken. Außerdem muss zuvor ein Termin vereinbart werden, um den Zutritt zu steuern. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege (BGW) hat dafür sowohl für Kunden als auch Friseure wichtige Verhaltensregeln zusammengefasst:

Abstand zueinander ist einzuhalten

Die Friseure, Kunden oder andere Personen sollten sich nach dem Betreten des Salons die Hände gründlich waschen oder desinfizieren.

Der Abstand von mindestens 1,5 Metern ist um jeden Arbeitsplatz in alle Richtungen einzuhalten. Dabei sind angemessene Bewegungsflächen zu berücksichtigen. Das betrifft vor allem Theke, Waschzone, Friseurstühle, Eingangsbereiche, Sanitär- und Pausenräume.

An Stellen, an denen das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern nicht sichergestellt werden kann, müssen weitere Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Ein Kunde auf zehn Quadratmetern

Befinden sich mehrere Personen in einem Raum, darf nach der Arbeitsschutzverordnung eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Person nicht unterschritten werden.

Zum Schutz vor möglichem Kontakt mit der Kundenkleidung soll der Kunde wie üblich einen Umhang tragen.

Infektionen können wie bei anderen Kontaktflächen auch über Haare übertragen werden. Daher sollte der Kontakt zu ungewaschenen Haaren vermieden werden. Die Friseure sollten daher der Kundschaft immer zuerst die Haare waschen. Dabei sind stets Schutzhandschuhe zu tragen.

Luftaustausch alle 20 Minuten

Durch verstärktes Lüften kann die Konzentration von möglicherweise in der Raumluft vorhandenen virenbelasteten Aerosolen reduziert werden. Die einfachste Form der Lüftung ist die Stoßlüftung. Ein Luftaustausch sollte regelmäßig alle 20 Minuten erfolgen. Dies gilt für alle Arbeits-, Pausen- und Sanitärräume – auch bei ungünstiger Witterung.

Die notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind auch bei dringenden Hausbesuchen oder mobilen Friseurleistungen für Beschäftigte und Kundschaft umzusetzen. Ob sich die Hygiene- und Schutzmaßnahmen im privaten Umfeld der Kundschaft umsetzen lassen, ist vor dem Hausbesuch zu prüfen und sicherzustellen.

Utensilien regelmäßig desinfizieren

Werden Zeitschriften oder eine Bewirtung angeboten, sind Hygienemaßnahmen empfohlen, die eine Keimverschleppung auf Geschirr, Zeitungen, Zeitschriften und Personen verhindern sollen. Dazu zählen zum Beispiel die Händehygiene der Beschäftigten und der Kundschaft – Handschuhtragen, Händedesinfizieren und -waschen – sowie Mund und Nase wie vorgeschrieben zu bedecken.

Arbeitsutensilien wie Kämme, Bürsten, Wickler und Ähnliches sollen die Beschäftigten kundenbezogen nutzen. Gemeinsam genutzte Arbeitsmittel wie Föhne, Telefon oder Tastaturen sowie Oberflächen, die regelmäßig berührt werden sind wie im aktuellen Hygieneplan vorgesehen zu reinigen.

Gesichtsmaske bei körpernahen Tätigkeit

Können Kunden zum Beispiel bei gesichtsnahen Tätigkeiten wie Make-Up, Rasur oder Bartpflege, aus medizinischen Gründen oder Kleinkinder Mund und Nase nicht bedecken, müssen Friseure mindestens eine FFP2-Maske oder eine gleichwertige Atemschutzmaske tragen – ohne Ausatemventil. Die Atemschutzmaske ist mit einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild zum Schutz vor Tröpfcheninfektionen zu ergänzen, wenn gesichtsnah gearbeitet wird.

Für eine ausreichende Reinigung und Hygiene ist zu sorgen, eventuell mit verkürzten Reinigungsintervallen. Sanitärräume sollen arbeitstäglich mindestens einmal gereinigt werden.

Im Kassenbereich sollte eine Abtrennung zwischen Kundschaft und Kasse angebracht werden. Kontaktloses Bezahlen ist zu bevorzugen.

Von MAZonline