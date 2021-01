Potsdam

Die Brandenburger müssen sich weiter auf drastische Einschnitte im öffentlichen und privaten Leben einstellen – mindestens bis 31. Januar. Solange will die Brandenburger Landesregierung am Freitag den harten Lockdown verlängern, der zunächst bis zum 10. Januar dauern sollte.

Die Details will das Kabinett am Freitag beschließen. Dann soll eine neue Eindämmungsverordung beschlossen werden. Der Entwurf liegt der MAZ vor. Wird er beschlossen, tritt die neue Verordnung am Samstag, 9. Januar, in Kraft und umfasst den Zeitraum bis zum 31. Januar.

Grundlage sind die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde der 16 Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel, die sich am 5. Januar per Videoschalte auf weitere Maßnahmen verständigten.

Kontakte und Bewegungsfreiheit sollen weiter reduziert werden

Die Kontakte der Menschen sollen, so ist es in dem Entwurf zur Eindämmungsverordnung festgehalten, weiter reduziert und „auf ein absolutes Minimum“ beschränkt werden. Brandenburg übernimmt demnach die Bund-Länder-Regelung, wonach private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet sind. Der Entwurf weicht im Detail von den Bund-Länder-Beschlüssen ab: Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr bleiben unberücksichtigt.

Auch die 15-Kilometer-Regelung für Corona-Hotspots, die im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hatte, ist Teil der verschärften Eindämmungsverordnung für Brandenburg. Die Zone, auf die die Bewegungsfreiheit der Bürger eingeschränkt wird, beginnt demnach an der Grenze des jeweiligen Landkreises oder der jeweiligen kreisfreien Stadt – also nicht am genauen Wohnort der Bürger selbst.

Dies trägt den Gegebenheiten im Flächenland Brandenburg Rechnung. So können also Bewohner von an Berlin angrenzenden Kreisen oder aus Potsdam noch ein Stück nach Berlin hinein fahren. Berliner allerdings können – sollte der kritische Grenzwert von Neuinfektionen in der Bundeshauptstadt überschritten sein – nur einen schmalen Streifen Brandenburg rund um Berlin besuchen.

Die Einschränkung auf den 15-Kilometer-Bewegungskreis gilt, wenn ein Kreis oder eine Stadt innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Bewohnern mehr als 200 Neuinfektionen aufweist. Maßgeblich ist die Feststellung des Gesundheitsministeriums. Die Sperre gilt ab öffentlicher Bekanntmachung. Wird die 200er-Inzidenz binnen eines Gesamtzeitraums von fünf Tagen unterschritten, führt das noch nicht zur Aufhebung.

Die Schulen bleiben weiter geschlossen

In den Schulen wird der Präsenzunterricht weiter ausgesetzt – zunächst um zwei Wochen bis zum 22. Januar. In der Woche ab dem 18. Januar soll die Situation neu bewertet und entschieden werden, ob es aufgrund eines deutlich gesunkenen Infektionsgeschehens die Möglichkeit für eine Öffnung an Grundschulen mit einem Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht in der Woche vor den Winterferien (ab dem 25. Januar) gibt. Die Ferien beginnen am 1. Februar.

Ausnahme bleiben wie bisher die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 an allen Schulen, 12 an Gymnasien und 13 an Gesamtschulen, Oberstufenzentren (OSZ) sowie Schulen des Zweiten Bildungswegs. Die Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ bleiben geöffnet, hier entscheiden die Eltern über den Schulbesuch.

Es soll eine Notbetreuung für Kinder der Klassen 1 bis 4 geben, deren beide Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Für Kinder, deren Eltern in medizinisch und pflegerischen Berufen tätig sind, gibt es eine Notbetreuung bis Jahrgangsstufe 6, auch wenn nur ein Elternteil in diesem Beruf arbeitet.

Offen ist noch, ob es auch eine Erleichterung für Alleinerziehende geben wird. Das ist zwischen Regierung und den Kommunen umstritten. Alleinerziehende könnten einen Anspruch auf Notbetreuung für ihre Kinder erhalten – unabhängig, ob sie in systemrelevanten Berufen wie im Gesundheitswesen oder der Polizei tätig sind. Darüber wird weiter verhandelt.

Kitas bleiben geöffnet – aber wie lange?

Kitas und Krippen bleiben wie bisher weiter geöffnet. Eltern sind aber angehalten, die Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen und für den Zeitraum die Lohnersatzleistungen des Bundes und die Ausweitung der Anspruchsdauer des Kinderkrankengelds zu nutzen.

Und das Bildungsministerium betonte bereits: Abhängig von der lokalen Situation können Kitas jedoch geschlossen sein. Ein Beispiel dafür ist die Landeshauptstadt Potsdam, wo die Kitas seit dem 4. Januar geschlossen sind.

Einzelhandel bleibt geschlossen

Keine Veränderung beim Handel: Geschäfte bleiben geschlossen – bis auf Läden für den täglichen Bedarf. Dazu gehören bislang Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Banken, Postfilialen, Reinigungen, Buchhandlungen, Zeitungskioske, Weihnachtsbaumverkauf, Tankstellen, sowie Kfz- und Fahrradwerkstätten.

Alkoholverbot und Ausgangssperre

Es gibt in der Öffentlichkeit ein landesweites Alkoholverbot – das ist auch im Entwurf zur neuen Eindämmungsverordnung enthalten.

Ebenfalls gilt weiter: Das Haus verlassen darf nur, wer einen triftigen Grund hat. Das sind zum Beispiel Arztbesuche, Lebensmitteleinkauf, der Weg zur Arbeit, Schule oder Kita, der Besuch von Ehe- oder Lebenspartnern, die Begleitung Sterbender, die Versorgung von Tieren, des weiteren Sport oder Bewegung an der frischen Luft (alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands).

Auf Reisen soll verzichtet werden

Von „nicht zwingend erforderlichen“ Reisen wird weiter abgeraten. Hotels und Pensionen dürfen keine Gäste zu touristischen Zwecken aufnehmen. Reisebusreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und vergleichbare touristische Angebote sind laut Verordnungsentwurf untersagt.

Friseursalons bleiben zu

Neben Friseursalons sollen auch Anbieter von körpernahen Dienstleistungen, wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios weiter geschlossen bleiben. Von Schließungen betroffen sind weiterhin auch Baumärkte (ausgenommen sind Handwerker mit Gewerbeschein). Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich, wie Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege.

Einkaufen in Polen bleibt erschwert

Nach einem Grenzübertritt aus „nicht triftigen Gründen“ in ein ausländisches Risikogebiet (konkret: Polen) müssen sich die Brandenburger für zehn Tage in häusliche Isolation begeben. Das steht in der neuen Quarantäneverordnung des Landes. Dies gilt zum Beispiel für das Einkaufen oder Tanken im Nachbarland. Berufspendler oder Schüler, die zum Arbeiten oder Unterricht über die Grenze müssen, dürfen das nach wie vor tun.

Keine Versammlungen

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 200 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt sind Demonstrationen grundsätzlich verboten. Daran wird auch im Entwurf der neuen Eindämmungsverordnung festgehalten.

Kultureinrichtungen bleiben geschlossen

Ebenfalls geschlossen bleiben laut Verordnungsentwurf weiterhin Kultur- und Freitzeiteinrichtungen: Theater, Konzert- und Opernhäuser (außer Autotheater und Autokonzerte), Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Planetarien, Archive und Bibliotheken (außer wissenschaftliche Bibliotheken), . Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte, Jahrmärkte, Volksfeste, Clubs, Diskotheken, Musikclubs, Kinos (außer Autokinos), Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Tierparks, Zoologische und Botanische Gärten, Schwimmbäder, Spaß- und Freizeitbäder, Saunen, Dampfbäder, Thermen, Wellnesszentren, Solarien und Freizeitparks.

Von Igor Göldner