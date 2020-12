Potsdam

Brandenburg wird wegen der fortschreitenden Corona-Ausbreitung die Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiter drastisch verschärfen – noch vor Weihnachten. Darauf verständigte sich das rot-schwarz-grüne Kabinett am Freitag in einer Telefonkonferenz.

Weiterführende Schulen ab Klasse 7 sollen ab dem 16. Dezember in den Fernunterricht wechseln, ausgenommen sind Abschlussklassen und Förderschulen. Ob dies über die Weihnachtsferien hinaus verlängert wird, ist offen. Kitas und Grundschulen sollen nach jetzigem Stand offen bleiben. Ob die Weihnachtsferien verlängert werden, ist ebenfalls noch offen.

Zu den Plänen der Landesregierung gehört auch eine Ausgangsbeschränkung. Wer seine Wohnung tagsüber verlassen will, muss sogenannte triftige Gründe haben. Dazu zählen auch der Weg in die Kita oder in die Schule.

Alle Regelungen stehen unter Vorbehalt. Sie seien weiter in der Abstimmung, hieß es. Am Sonntag wollen sich die Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) über den Weg aus der Krise verständigen. Am Dienstag will das Kabinett in Potsdam die Beschränkungen und eine neue Eindämmungsverordnung beschließen. Inkrafttreten sollen die Beschlüsse zum 16. Dezember.

Das Ziel, die Kontakte zu beschränken, sei offensichtlich mit den bisherigen Maßnahmen nicht gelungen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Freitag im privaten BB Radio. „Deswegen wird es ein Lockdown sein müssen, wenn wir uns dazu entscheiden, der sehr weitgehend sein wird.“

Der Inhalt dieses Artikels bezieht sich auf den Stand vom Freitag, 11. Dezember 2020, 18 Uhr. Er wird laufend weiter aktualisiert.

