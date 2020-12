Potsdam

Die Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen und die Frage, wie es mit Kitas weitergeht, sorgen in Brandenburg für Unmut und Verwirrung. Der Brandenburger Landeselternrat hält das Aussetzen der Anwesenheitspflicht in den Schulen zwar für sinnvoll, kritisiert aber die kurzfristige Regelung.

„Auf der einen Seite war es richtig, dass man so schnell wie möglich gehandelt hat“, sagte der Vorsitzende René Mertens. Die Kontakte müssten schließlich reduziert werden. Er sprach aber von einem Schnellschuss. „Wenn es für den aufmerksamen Beobachter sowieso klar war, dass der Tag X irgendwann kommt, hätte man ja schon etwas vorbereiten können.“

Am Freitag hatte die Landesregierung angekündigt, dass die Schulen ab Mittwoch (16. Dezember) ab Klasse 7 auf Distanzunterricht umstellen. Am Sonntag, nach dem Bund-Länder-Treffen, entschied Brandenburg dann, die Präsenzpflicht ab Montag auszusetzen.

Eltern sollen nach Möglichkeit ihre Kinder zu Hause lassen. Kinder können aber auch weiter zur Schule – das gilt auch für Kitas, die grundsätzlich offen bleiben sollen. Für zusätzliche Verwirrung sorgte in Potsdam eine Sonderregelung, wonach Schulen bereits seit Montag ab Klasse 7 grundsätzlich den Distanzunterricht eingeführt haben.

Kitas bleiben auch im Januar offen

Nach den Weihnachtsferien sollen die Schulen bis 10. Januar grundsätzlich nur Distanzunterricht anbieten – ausgenommen in den Abschlussklassen und an den Förderschulen. Die Kitas sollen aber offen bleiben und nicht nur eine Notbetreuung anbieten, wie das Bildungsministerium klar stellte. Allerdings gelte auch hier weiter der Appell an die Eltern, die Kinder möglichst zu Hause zu lassen.

Der Lehrergewerkschaft GEW geht der Lockdown nicht weit genug. Landeschef Günther Fuchs forderte am Montag eine generelle Aussetzung des Präsenzunterrichts und keine Regelung, die auf Freiwilligkeit basiert. Mit Ausnahme der Klassen eins bis vier sollten alle Kinder digital zu Hause unterrichtet werden. Auch die Abschlussklassen sollten zu Hause lernen; Prüfungen oder Klausuren sollen verschoben werden.

Lehrer: „Neue Variante des Wegduckens“

Es sei mehr als „ärgerlich und fahrlässig“, dass die Landesregierung trotz aller Appelle die Schulen nicht geschlossen habe, so Fuchs. „Die Kolleginnen und Kollegen in den Kitas und Schulen fühlen sich allein gelassen und verheizt.“

Mit der nun getroffenen Regelung würde die Entscheidung auf Kitas, Schulen und Eltern verlagert. Fuchs sieht darin eine „neue Variante des Wegduckens“. „Statt klare Regelungen vorzugeben und zu administrieren, wird ein organisatorischer Wirrwarr erzeugt“, sagte er.

Ähnlich äußerte sich der Brandenburger Pädagogenverband. Er appellierte in einem offenen Brief an Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD), ab Mittwoch grundsätzlich auf Distanzunterricht umzustellen. Die getroffene Entscheidung, den Schulbesuch den Eltern zu überlassen, sei „unvertretbar“, so Verbandspräsident Hartmut Stäker.

Von Torsten Gellner und Oliver von Riegen