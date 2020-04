Potsdam

Am ersten Wochenende nach der Öffnung kleiner Geschäfte in Brandenburg sind die Innenstädte wieder belebter. In Potsdam war die große Einkaufsstraße in der Innenstadt am Samstag gut besucht. In vielen Geschäften sahen sich Kunden um, es gab aber keinen regelrechten Ansturm.

In den Läden galten Begrenzungen für den Eintritt - zum Beispiel nur mit Einkaufskorb oder mit dem Hinweis, dass nur eine begrenzte Zahl an Kunden im Laden sein soll. Seit vergangenem Mittwoch haben Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder geöffnet, auch Auto- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen. Weiter gilt: mindestens 1,50 Meter Abstand halten.

Von dpa