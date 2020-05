Potsdam

Am langen Mai-Wochenende haben verhältnismäßig wenige Besucher die Wiedereröffnung der ersten Schlösser und Museen nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen genutzt. Im Potsdamer Belvedere auf dem Pfingstberg seien von Freitag bis Sonntagmittag 160 Besucher gezählt worden, berichtete Sprecherin Andrea Lütkewitz. Bei dem meist kühlen und regnerischen Wetter sei es nicht zu Warteschlangen gekommen. Die Besucher hätten auch die Maskenpflicht ohne Diskussionen akzeptiert und auch im Schloss den Mindestabstand eingehalten.

Dankbare Besucher

„Die Menschen scheinen sich zu freuen, dass sie wieder etwas unternehmen können“, sagte Lütkewitz. „Unsere finanziellen Einbußen sind durch die Corona-Krise nach wie vor hoch und wir freuen uns über jeden Gast.“ Dies bestätigte auch der Müller der Historischen Mühle von Sanssouci, Frederic Schüler. Zwar sei der Besucherzuspruch mit etwa 30 Personen pro Tag „sehr verhalten“ gewesen, sagte er. „In normalen Zeiten hatten wir das Zehnfache dieser Besucherzahl“, sagte er. „Aber die Besucher waren sehr dankbar, dass wir wieder geöffnet haben.“

Fürst-Pückler-Schutzmaske im Schloss Branitz

Im Cottbuser Schloss Branitz konnten die Besucher für einen Euro eine speziell gestaltete Fürst-Pückler-Schutzmaske erwerben. „Der Park war ja die ganze Zeit geöffnet und nun ging es auch im Besucherzentrum, im Schloss und in den Ausstellungen endlich wieder los“, sagte Direktor Stefan Körner. Mit täglich etwa 60 Besuchern seien nur etwa halb so viele Gäste gekommen wie vor der Corona-Krise zu dieser Jahreszeit. „Aber es ist gut, dass wir langsam wieder ans Netz kommen“, betonte Körner.

Einen Warmstart erlebte dagegen das Brandenburgische Landesmuseum für Moderne Kunst mit Standorten in Cottbus und Frankfurt (Oder). Es seien an allen Tagen fast so viele Besucher gekommen wie in normalen Zeiten, berichteten Mitarbeiterinnen an der Museumskasse. Konkrete Zahlen durften sie jedoch nicht nennen.

Weitere Museumsöffnungen im Mai

Nach und nach wollen in Brandenburg im Mai auch weitere Museen und Schlösser wieder öffnen. So eröffnet das Potsdamer Museum Barberini am Mittwoch wieder seine Ausstellung mit Werken des französchen Impressionisten Claude Monet. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten will vom 12. Mai an ausgewählte Schlösser wieder eröffnen.

