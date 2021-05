Potsdam

Schon in den kommenden Tagen könnten sie kommen: Lockerungen für Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft wurden oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Am Dienstag beschloss das Bundeskabinett eine entsprechende Verordnung, wie Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) mitteilte. Somit ist der Weg frei für Lockerungen der Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene. Die MAZ hat zusammengetragen, was das für Brandenburgerinnen und Brandenburger bedeutet.

Wann könnte es Lockerungen geben?

Zunächst muss am Donnerstag der Bundestag abstimmen, am Freitag dann der Bundesrat. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt erste Erleichterungen spätestens ab der nächsten Woche an.

Was gilt bereits in Brandenburg?

Bereits jetzt gibt es in Brandenburg Lockerungen für geimpfte Menschen. So sind sie negativ getesteten Menschen gleichgestellt. Das gilt überall dort, wo ein negativer Corona-Test verlangt wird, also beispielsweise beim Friseurbesuch. Geimpfte müssen dann keinen Test mehr vorweisen.

Außerdem müssen sich Geimpfte nicht mehr in Quarantäne begeben, wenn sie aus einem Risiko- oder Hochinzidenzgebiet kommen. Reisen sie allerdings aus einem Virusvariantengebiet (aktuell etwa Brasilien, Indien oder Südafrika) nach Brandenburg ein, gilt die Regelung nicht.

Pendlerinnen und Pendler, die nach Polen fahren, brauchen allerdings weiterhin einen negativen Test, wenn sie beispielsweise zum Einkaufen ins Nachbarland fahren.

Welche Lockerungen könnten kommen?

Für Geimpfte und Genesene könnten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wegfallen. So hatte Lambrecht etwa vorgeschlagen, dass für beide Gruppen bestimmte Auflagen für private Treffen und nächtliche Ausgangsbeschränkungen fallen könnten. Wenn belegt sei, dass von ihnen keine besondere Gefahr mehr ausgehe, so die Bundesjustizministerin, müssten die Einschränkungen ihrer Grundrechte zurückgenommen werden.

So könnten sich Geimpfte und Genesene auch mit anderen Geimpften treffen. Und: bei Treffen mit Ungeimpften im Familien- oder Freundeskreis würden sie nicht mitgezählt.

Müssten Geimpfte weiter Maske tragen?

An bestimmten Orten müssten Geimpfte und Genesene auch weiterhin eine Maske tragen. Außerdem gilt auch für sie weiterhin das Abstandsgebot im öffentlichen Raum.

Ab wann gilt man als vollständig geimpft?

Derzeit gilt: ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung. Dann können Geimpfte aktuell die Angebote in Anspruch nehmen, für die man einen negativen Corona-Test braucht.

Was ist mit Sputnik V?

Die derzeitigen Lockerungen in Brandenburg gelten nur für Menschen, die sich mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff haben impfen lassen. Regierungssprecher Florian Engels verweist darauf, dass der russische Impfstoff Sputnik V bislang noch nicht zugelassen sei.

Was ist Himmelfahrt und Pfingsten möglich?

Die Brandenburger Regierungskoalition verständigte sich erst am Montag darauf, Öffnungsperspektiven zum Pfingstfest ins Auge zu fassen. Nach Angaben der SPD-Geschäftsstelle stabilisiere sich die Infektionslage derzeit. Sollte sich dieser Trend in den kommenden zwei Wochen fortsetzen, bestehe die Chance, die Außengastronomie Pfingsten zu öffnen. Gleichzeitig könne über Öffnungen im Bereich Sport, Kultur und Tourismus nachgedacht werden.

Das gelte allerdings noch nicht Himmelfahrt (13.Mai). Nach Angaben der Kenia-Koalition seien die Infektionszahlen noch zu hoch, um Öffnungen an dem Feiertag in Aussicht zu stellen.

Von MAZonline