Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen in Brandenburg seit Beginn der Pandemie stets geöffnet bleiben. Dazu zählen Super- und Getränkemärkte ebenso wie Drogerien, Tankstellen, Banken, Postfilialen und weitere Geschäfte. Auch Buchläden durften und dürfen im zweiten Lockdown geöffnet bleiben.

Nun lockert Brandenburgs erstmals für weitere Geschäfte. Ab dem 1. März dürfen neben Friseuren auch Baumschulen, Gartenfachmärkte und Blumenläden wieder öffnen. Das hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am 23. Januar angekündigt, nachdem das Kabinett über Lockerungen beraten hatte. Baumärkte bleiben demnach weiter geschlossen.

Für den Handel gelten strenge Regeln

Für diese Handelseinrichtungen gelten, so betonte Woidke, aber weiter strenge Regeln, so sollen sich Kunden möglichst im Außenbereich der Geschäfte aufhalten. Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) sprach davon, dass es wünschenswert sei, dass sich die Hälfte der Verkaufsfläche im Freien befindet. Wie genau die Regeln aussehen, würde in den kommenden Tagen festgelegt, hieß es.

Für den weiteren Einzelhandel und andere Bereiche, etwa Museen und Sport im Freien, stellte Woidke eine Lockerung vor Ostern in Aussicht. Alle Entscheidungen dazu will das Land von verschiedenen Faktoren abhängig machen. „Je niedriger die Infektionszahlen und je höher die Impfquote und das Testangebot ausfallen, desto mehr Lockerungen können umgesetzt werden“, heißt es seitens des Landes. Neben dem Inzidenzwert sind die Faktoren Belastung des Gesundheitswesens, die Entwicklung des R-Wertes, Impffortschritt, Umsetzung von Testkonzepten sowie Abstimmungen mit den anderen Ländern und dem Bund entscheidend.

