Logistik in Berlin Brandenburg wächst weiter

Potsdam

Auf insgesamt 1,2 Millionen Klicks brachte es die Standortpräsentation der Transport- und Logistik-Sparte der Region zuletzt im Mai bei der diesmal digital ausgetragenen internationalen Branchen-Leitmesse Transport Logistic in München. Berlin-Brandenburg nimmt mittlerweile hier, was die erwirtschafteten Umsätze mit Logistikflächen angeht, den Spitzenplatz ein. Und das in einem Land wie Deutschland, das von der Weltbank als Logistik-Weltmeister eingestuft wird. Ob nun DHL, Amazon, Rewe oder auch Zalando, zahlreiche Dienstleister und Handelsunternehmen haben allein in den vergangenen drei Jahren große Logistik-Standorte neu geschaffen oder massiv ausgebaut. Mit mehr als 203 000 direkt Beschäftigten in 5000 Spartenunternehmen der Region ist es von zentraler Bedeutung, dieses enorme Innovationspotenzial der Wachstumsbranche Logistik weiter auszuschöpfen.

Brandenburg und Berlin ziehen an einem Strang

Das hat sich auch das bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) angesiedelte gemeinsam mit der Bundeshauptstadt betriebene Cluster Verkehr, Mobilität und Logistik auf die Fahnen geschrieben, in dem die Ökonomiepolitik der beiden Länder in dieser Sparte konzentriert ist. „In der deutschen Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg werden Mobilität und Logistik längst neu gedacht und erprobt“, sagt der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Das reicht vom effizienten Einsatz von Drohnen in Ökonomie und Forschung über alternative Antriebe für Schiene, Straße, Wasser und Luftraum bis hin zum Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Logistik.

Kreuzungspunkt mehrerer Verkehrskorridore

Ein Grund für den nun seit über einem Jahrzehnt andauernden Wachstumskurs der Logistik in der Region ist die Lage am Kreuzungspunkt europäischer Verkehrskorridore. Hier treffen sich die Hauptverkehrsadern zwischen West- und Osteuropa, zwischen Skandinavien und dem Mittelmeerraum sowie Nord- und Ostsee und dem Orient mit Griechenland, der Türkei und dem Schwarzmeerraum. Sechs Güterverkehrszentren gibt es schon heute – Großbeeren und Wustermark zählen zu den 20 größten Europas. Hinzu kommt die von China geplante neue Seidenstraße, die im Raum Wittenberge (Prignitz) und in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) Konzentrationspunkte haben wird. „Zudem sind im Ballungsraum Berlin-Brandenburg alle vier Verkehrsträger, also Schiene, Straße, Wasser, Luft, mit wichtigen Trassen und hervorragend ausgebauter Infrastruktur vertreten“, sagt Sylke Wilde, Teamleiterin Logistik bei der WFBB. Darüber hinaus haben hier international anerkannte Hochschulen der Logistik und digitalen Technologien wie die Technische Hochschule Wildau (TH/Dahme-Spreewald) oder die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) ihren Standort. Nicht zuletzt biete die Branche „Arbeitsplätze in allen Qualifikationsniveaus“, so Wilde.

Wirtschaftsförderung für logistische Projekte

Die bei der WFBB und Investitionsbank des Landes (ILB) konzentrierte regionale Wirtschaftsförderung hat sich längst darauf verlagert, nur noch logistische Projekte mit Mehrwertdienstleistungen, die über den puren Transport und die Lagerung hinausgehen wie Verpackung und Qualitätsprüfung, zu fördern.

Profitieren sollen davon besonders Vorhaben mit nachhaltigen, zukunftsweisenden Technologien von Start-ups sowie kleinen und mittleren Unternehmen. Orientierungspunkt ist die Leitidee für die wirtschaftlichen Perspektiven des Landes „Mobilität der Zukunft“.

Von Gerald Dietz