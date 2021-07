Potsdam

Wenn in einer Woche in Brandenburg wieder die Schule beginnt, werden sich die Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche einem Corona-Schnelltest unterziehen müssen. Ohne negativen Testnachweis darf niemand das Schulgebäude betreten, egal ob Schüler, Lehrer oder Hausmeister.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt in seinem jüngsten Bulletin aber eine andere Methode: die sogenannten Lolli-Tests. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) zeigte sich dieser Methode gegenüber eher skeptisch, kündigte aber Modellversuche an.

Was sind Lolli-Tests?

Bei der Lolli-Methode lutschen die Probanden, zum Beispiel Kita-Kinder, 30 Sekunden lang an einem Abstrichtupfer – daher der Name. Diese werden dann vor Ort in ein gemeinsames Proberöhrchen – als sogenannter Pool – gepackt, das dann später im Labor mit der PCR-Methode auf Bestandteile des Coronavirus untersucht wird. Schlägt der PCR-Test positiv an, heißt das, dass mindestens ein Mitglied der Gruppe infiziert ist. Dann müssen alle Beteiligten erneut einen Test machen, diesmal werden die Proben aber einzeln ausgewertet, um herauszufinden, wer konkret betroffen ist. Das Gesundheitsamt entscheidet dann über eine Quarantäne.

Was sagt das RKI zu Lolli-Tests?

Das RKI für diese Gemeinschaftstestung aus. Das RKI hat die Erfahrungen aus 32 Kölner Kitas ausgewertet, wo das Verfahren im Frühjahr getestet wurde.

Das Testkonzept habe sich in den Kitas als praktikabel erwiesen und sei sowohl von Kindern als auch Erwachsenen sehr gut akzeptiert worden. „Daher gehen wir davon aus, dass die Lolli-Methode eine Grundlage für ein breit anwendbares und systematisches Testkonzept in Kitas und Schulen darstellen kann“, schreiben die RKI-Forscher.

Wo liegen die Vorteile der Lolli-Tests?

Die Entnahme der Probe ist gerade für kleinere Kinder einfacher und weniger unangenehm als mit einem Nasen- oder Rachenabstrich. In einigen Brandenburger Kitas, so etwa in Velten oder Potsdam, wird die Methode bereits angewandt.

Außerdem liefern PCR-Tests verlässlichere Ergebnisse als Antigen-Schnelltests und können Infektionen früher erkennen. Wie das RKI schreibt, sei der PCR-Test mittels Nasenabstrich zwar genauer als jener zum Lutschen, mittlere und hohe Viruslasten könnten aber sehr sicher erkannt werden.

Wo liegen die Nachteile?

Der größte Nachteil liegt in der Zeitspanne, bis das Ergebnis vorliegt sowie im organisatorischen Aufwand. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sieht die Lolli-Tests daher skeptisch, wie sie kürzlich sagte. Antigen-Schnelltests werden zu Hause durchgeführt und das Ergebnis liegt binnen 15 Minuten vor.

Kinder, deren Test positiv ausfällt, sollen gar nicht erst in die Schule. „Uns ist aber wichtig, dass wir sofort erkennen, welche Kinder infiziert sind und welche nicht“, erklärte Ernst. Die Lollis liefern das Ergebnis erst nach der Labor-Auswertung, womöglich erst nach 24 Stunden, wie Ernst sagte. „Sie sind genauer, aber sie müssen ins Labor eingeschickt werden.“

Außerdem befürchtet Ernst, dass es bei steigenden Corona-Fallzahlen zu Engpässen bei den Labors kommen könnte. Schulen gehörten bei der Rangliste der Institutionen, deren PCR-Tests zuerst ausgewertet werden, nur zur Kategorie 4.

Diese Herausforderungen räumt auch das RKI in seinem Bericht ein. Der Aufwand sei hoch, aber machbar. In Köln sei das Testkonzept mit den Lollis schon in 700 Kitas etabliert worden. Seit Mai wird es an allen Grund- und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen angewandt – mit 735.000 Kindern.

Eine weitere Hürde liegt in Brandenburg bei der Lehrerschaft. Die hatte nämlich im Frühjahr ein erstes Schnelltest-Konzept abgelehnt, bei dem sich Kinder unter Aufsicht der Lehrer im Klassenraum testen lassen sollten. Daraufhin wurden die Schnelltests nach Hause verlegt. Ob die Pädagogen nun bereit wären, vor Schulbeginn Lolli-Tests zu beaufsichtigen und Proben einzusammeln, bleibt abzuwarten.

Kommen Lolli-Tests auch in Brandenburg?

Brandenburg will nach der RKI-Empfehlung die Lolli-Methode in einem Modell-Projekt testen. Wie dieser Versuch aussehen soll, sei noch nicht ganz klar, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Anhand von Modellschulen wolle man herausfinden, wie praktikabel diese Methode im Schulalltag sei, hieß es. Nordrhein-Westfalen sei ein dicht besiedeltes Land, und die Erfahrungen aus Köln seien nicht auf Brandenburg übertragbar. Es müsse sich erst noch erweisen, ob ein solches Testkonzept in einem Flächenland wie Brandenburg sinnvoll anwendbar sei.

Von Torsten Gellner