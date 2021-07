Potsdam

Die Lottogesellschaft sucht nach dem Rekordgewinner aus Brandenburg, der am 25. Juni den Eurojackpot mit einem Gewinn von rund 48 Millionen Euro geknackt hat. „Die Gewinnsumme – gigantisch hoch mit 48 195 035,90 Euro – erwartet den Glückspilz und die Lottozentrale in Potsdam den ersehnten Anruf oder eine Gewinnanforderung“, teilte Lotto Brandenburg am Dienstag mit.

Die Gewinnzahlen lauten: 4, 17, 22, 30 und 47 sowie die Eurozahlen 1 und 8. Lotto-Spieler, deren Tippschein drei Felder enthalte und die bei vier Ausspielungen vom 18. Juni bis 9. Juli beim Eurojackpot dabei gewesen seien, sollten ihre Spielquittungen auf den Treffer prüfen, sagte Geschäftsführerin Anja Bohms. „Dieser liegt im dritten Tippfeld beziehungsweise in der dritten Zahlenreihe der Quittung aus einem Lottoshop.“

Höchster Einzelgewinn in Brandenburg

Den Angaben der Lottogesellschaft zufolge handelt es sich um den bislang höchsten Einzelgewinn in Brandenburg seit ihrer Gründung 1991. Der Spielschein mit einem Einsatz von 25 Euro inklusive Gebühr war anonym in einer Annahmestelle abgegeben worden.

Von RND/dpa