Potsdam

Er gewann am 31. August mehr als 1,5 Millionen Euro und konnte es selbst kaum glauben. Erst Ende vergangener Woche meldete sich der Mann aus dem Spree-Neiße-Kreis in der Potsdamer Lottozentrale und teilte dort bescheiden mit, er habe „6 Richtige“ auf seinem Tippschein. Die Gewinnberaterin eröffnete ihm, dass er der einzige Gewinner bundesweit war.

„Das Lottospielen habe ich bei meiner Oma abgeguckt“, berichtete der neue Lottomillionär. „Sie spielte über 40 Jahre. Ich gebe meine Tipps seit ungefähr fünf Jahren ab – mehr oder weniger regelmäßig.“

Nicht immer kreuzt er selbst die Zahlen an. Oft nutzt er einen Quicktipp im Lotto-Shop. So auch für die Zuehung vom 31. August. Der Zufallsgenerator verhalf ihm zum Millionengewinn in Höhe von exakt 1.538.143,70 Euro.

Von MAZonline