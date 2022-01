Potsdam

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor einer hohen Zahl an Toten und massiven Einschränkungen bei Krankenhausbehandlungen in der aktuellen Corona-Welle mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante. „Uns drohen in Deutschland sehr schwere Wochen“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“. „Wir dürfen uns mit Blick auf die aktuell sinkenden Krankenhauszahlen insbesondere auf den Intensivstationen nicht in Sicherheit wiegen.“

Die Situation in den Kliniken werde sich wieder verschärfen, sagte er. Momentan erkrankten vor allem die Jüngeren, die viele Kontakte hätten. Wenn sich die Älteren infizierten, werde die Zahl der Klinikeinweisungen wieder steigen. „Da kann es, je nach Entwicklung, nicht nur bei den Intensivstationen knapp werden, sondern auch auf den normalen Stationen. Es droht die Schließung ganzer Abteilungen“, sagte Lauterbach. „Eine Durchseuchung bedeutet, dass Hunderttausende schwer krank werden und wir wieder viele Tausend Corona-Tote beklagen müssen.“

In Brandenburg steigen die Omikron-Fälle

Auch in Brandenburg steigen die Omikron-Fälle rasant an. So waren in der vergangene Woche insgesamt 3247 Fälle der Coronavirus-Variante gezählt worden, wie das Gesundheitsministeriums am Sonntag mitteilte. Anfang Januar wurden über Sequenzierung und PCR 344 Fälle landesweit gezählt.

Angesichts der sich ausbreitenden Virus-Variante plädierte die Bundestagsabgeordnete und Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg (Linke) gegenüber der MAZ für ein schnelles Ende der Luca-App in Brandenburg. „Ich sehen keinen einzigen Grund, diesen Vertrag zu verlängern, die App ist nicht nur nutzlos, sondern aktiv schädlich.“ So sei die Datenerfassung der App nicht nur ungenau, sondern laufe in vielen Fällen ins Leere, erklärte die Netzpolitikerin „Viele Restaurants nutzen die App, obwohl die zuständigen Gesundheitsämter die Daten nicht abrufen.“ So könnten Infektionsketten nicht verhindert werden.

Nonnemacher will Vertrag nicht verlängern

Bereits am Freitag hatte sich Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gegen eine Verlängerung des Vertrags ausgesprochen. „Meine Fachebene empfiehlt, den Vertrag mit der Luca-App in Brandenburg nicht zu verlängern.“ Als Begründung nannte die Ministerin bedenken beim Datenschutz und fehlende Nutzung bei der Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter. Eine endgültige Entscheidung über die Vertragsverlängerung steht noch aus.

Die Luca-App soll Gastronomen helfen, die vorgeschriebene Kontakterfassung besser umzusetzen und die Nutzerdaten an Gesundheitsämter weiterzuleiten. Bisher hat Brandenburg rund eine Million Euro für die Nutzung der App in 18 Gesundheitsämtern bereitgestellt. Der einjährige Vertrag mit dem Betreiber der App endet im März.

Landkreise nutzen Luca-App kaum

Gegenüber der MAZ gaben gleich mehrere Landkreise an, die Luca-App nicht zu nutzen. Aus dem Kreis Elbe-Elster hieß es, die Luca-App sei zwar installiert, „aber, wir nutzen sie bislang nicht und können daher auch über keine Erfahrungen berichten.“ Ähnliche Rückmeldungen kamen auch aus den Landkreisen Havelland, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald und Märkisch-Oderland. Einzig das Gesundheitsamt Cottbus gab gegenüber der MAZ an, die App zu nutzen.

Die Grünen-Abgeordnete und Sprecherin für Digitales, Marie Schäffer, nannte die Luca-App „kontraproduktiv“ und begrüßte gegenüber der MAZ ein mögliches Vertragsende. „Die Gesundheitsämter kommen mit der Aufbereitung der Daten, die durch die Luca-App gesammelt werden, nicht hinterher. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt kontraproduktiv.“ Gerade bei den jetzigen Virus-Varianten sei es wichtig, die Kontakte möglichst schnell nachverfolgen zu können.

Von Gesa Steeger