Ludwigsfelde

In ihrer Rolle als Bundestagsabgeordnete hat sich Deutschlands Chef-Diplomatin Annalena Baerbock (Grüne) mit Ärzte- und Pflegepersonal über die Lage der Krankenhäuser in Brandenburg ausgetauscht. Die Bundesaußenministerin, die zuletzt fünf Ländern in sechs Tagen besuchte und mit der explosiven Lage in der Ukraine alle Hände voll zu tun hat, traf sich am Montag mit der Leitung des Evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde-Teltow (Teltow-Fläming). An dem rund einstündigen Gespräch nahm auch Brandenburgs Grünen-Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher teil.

Baerbock: „Jeder, der sich impfen lässt, bringt uns aus der Pandemie“

Baerbock sagte im Anschluss, die Krankenhäuser haben in der Pandemie „unglaubliches“ geleistet. Sie wolle mit ihrem Besuch noch einmal für das Impfen werben, betonte sie. „Jeder, der sich impfen lässt, bringt uns aus der Pandemie.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kurz-Visite ist Teil eines Besuchs von Baerbock in ihrem Wahlkreis, zu dem Potsdam und Teile Potsdam-Mittelmarks und Teltow-Fläming gehören.

In Kürze mehr bei maz-online.de.

Von Igor Göldner