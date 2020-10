Potsdam

Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Sollen Schüler jetzt mit Mütze, Schal und Decken im Klassenzimmer sitzen, weil ständig die Fenster aufgerissen werden? Schließlich gilt richtiges Lüften als wichtiges Mittel, um eine zu hohe Virenkonzentration in der Raumluft zu verhindern.

Das Umweltbundesamt (UBA) hat nun für die Kultusministerkonferenz, also für die Bildungsministerien der Länder, eine Empfehlung ausgearbeitet, wie man richtig im Klassenzimmer lüftet. Die MAZ dokumentiert die Empfehlungen und klärt die wichtigsten Fragen.

Warum ist Lüften so wichtig?

In einem Klassenzimmer kommen auf engem Raum täglich viele Menschen zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich infektiöse Partikel im Raum anreichern, ist deswegen vergleichsweise hoch. Dasselbe gilt für Kitas. Deswegen ist das Risiko, sich mit einer viral übertragbaren Krankheit anzustecken, tendenziell höher als an der frischen Luft. Wie wahrscheinlich eine Ansteckung ist, hängt unter anderem davon ab, wie viele Personen im Klassenzimmer sind, wie aktiv sie sind, wie laut und wie viel sie reden – und eben davon, wie oft die Luft ausgetauscht wird. Denn gutes Lüften sorgt dafür, dass frische Luft in den Raum strömt und die verbrauchte, mit möglichen Viren angereicherte Luft ersetzt.

Nicht zuletzt, erklärt das UBA, wird beim Lüften auch CO2 nach außen abgeführt, welches müde machen und die Konzentration der Schüler verringern kann. Da die allermeisten Schulen in Deutschland keine Lüftungsanlagen haben – nur etwa jede zehnte Schule hat diese Technik, ist das Lüften über die Fenster die beste und oft die einzige Möglichkeit, frische Luft ins Klassenzimmer zu bekommen.

Wie oft sollte man Lüften?

Das Umweltbundesamt empfiehlt in seinem Leitfaden für die Bildungsministerien im Idealfall einen dreifachen Luftwechsel pro Stunde. Das heißt, dass die Raumluft etwa alle 20 Minuten gegen Frischluft von Außen getauscht wird. Außerdem sollen die Fenster zu jeder Pause geöffnet werden – auch während der kalten Jahreszeit.

Wie lüftet man richtig?

Während des Unterrichts soll alle 20 Minuten mit weit geöffneten Fenstern gelüftet werden. Dabei sollen alle Fensterflügel geöffnet und nicht nur gekippt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass das in den Schulen überhaupt möglich ist. Aus Sicherheitsgründen sind in vielen Schulen die Fenster gar nicht ohne Weiteres zu öffnen.

Wie lange soll man lüften?

Die Dauer hängt von der Außentemperatur ab. Im Winter bei größerem Temperaturunterschied zwischen Raum- und Außenluft strömt die kalte Frischluft wesentlich schneller ein und verdrängt die verbrauchte Luft. Ein Luftttausch lässt sich in zwei bis drei Minuten bewerkstelligen. An wärmeren Tagen muss entsprechend länger gelüftet werden, etwa 10 bis 20 Minuten. Bei hochsommerlicher Hitze sollten die Fenster durchgehend geöffnet sein.

Was ist Querlüften, von dem oft die Rede ist?

Effektiver als Stoßlüften ist laut UBA das Querlüften. Das bedeutet, dass gegenüberliegende Fenster gleichzeitig weit geöffnet werden. Das ist in den wenigsten Klassenzimmern möglich. In Schulen kann aber auf dem Flur ein Fenster geöffnet werden, um diesen Effekt zu erreichen.

Müssen Kinder mit Mütze und Schal im Unterricht sitzen?

Die Forderung (oder Befürchtung), Kinder müssten sich im Winter etwas dicker anziehen und mit Mütze und Schal im Klassenraum sitzen, hat für Stirnrunzeln gesorgt. Die Befürchtung hält das UBA für übertrieben. Die Temperatur beim Stoßlüften sinke zwar etwas, aber eben nur geringfügig. Die Raumtemperatur nehme um zwei bis drei Grad ab. Das Klassenzimmer sei auch ein Wärmespeicher, erklärt Heinz-Jörn Moriske von der Kommission Innenraumlufthygiene des UBA. Binnen kurzer Zeit werde die ursprüngliche Temperatur wieder erreicht.

Komfortabler seien aber Zu- und Abluftsysteme, bei denen die angesaugte Frischluft angewärmt werde. Das UBA empfiehlt solche Systeme generell, räumt aber ein, dass sie teuer und nicht so schnell zu realisieren sind.

Kann man auch falsch lüften?

Ja, meint das Umweltbundesamt. Wenn man zum Beispiel die Tür zum Flur öffnet, während die Fenster im Klassenraum geschlossen sind. Das kann dazu führen, dass virenhaltige Aerosole aus dem Klassenzimmer auf den Flur oder in andere Klassenräume transportiert werden, ohne dass die Luft vorher durch Frischluft verdünnt würde.

Lüften bei gekipptem Fenster ist ebenfalls nicht effektiv. Gekippte Fenster führen nicht zu einem ausreichenden Luftaustausch, selbst wenn sie den ganzen Tag gekippt bleiben. Im Winter kühlt sich dabei der Raum auch zu stark ab – Mütze und Schal wären dann wirklich nötig.

Was, wenn man die Fenster nicht richtig öffnen kann?

Das ist leider in einigen Schulen Realität: Aus Sicherheitsgründen lassen sich in Unterrichtsräumen die Fenster nicht öffnen, es gibt Riegel oder abgeschraubte Griffe. Dann sollen Schulen Alternativen prüfen. Entweder man baut die Fenster um und entfernt zum Beispiel Fensterschlösser oder bringt wieder Griffe an. Oder man soll auf Zu- und Abluftanlagen setzen, sprich auf Ventilator-Systeme. Wenn auch das nicht geht, sind die Klassenräume laut UBA aus hygienischer Sicht ungeeignet. Auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Klassenzimmer kann die Verbreitung virushaltiger Aerosole im Raum und damit das Infektionsrisiko minimieren. Eine Maske sei aber kein Ersatz für richtiges Lüften, warnen die Experten.

Was bringen sogenannte CO2 -Ampeln?

Das beim Ausatmen freigesetzte Kohlendioxid (CO2) ist ein guter Indikator dafür, wie „verbraucht“ die Luft in einem Raum ist. CO2-Ampeln sind einfache Messgeräte, die über Ampelfarben zeigen, wie hoch die Konzentration im Raum ist. Die Geräte lassen zwar keine Rückschlüsse über die Anreicherung der Luft mit virushaltigen Aerosolen zu, aber sie erinnern daran, dass es Zeit zum Luftaustausch ist. Wichtig ist aber, dass solche Geräte an der richtigen Stelle platziert werden, damit die Ergebnisse nicht verfälscht werden. Direkt am Fenster oder an einer Wand oder zum Flur hin, so das Umweltbundesamt, sei kein guter Ort. Am besten sollen sie mittig im Raum in Höhe von etwa 1,50 Metern aufgestellt werden.

Ein solches Gerät muss nicht dauerhaft im Raum stehen. Man kann damit erproben, ab wann die CO2-Ampel je nach Klassengröße eine zu schlechte Luftqualität anzeigt und daraus Faustregeln für die Lüftungszeiten ableiten.

Was bringen Luftreiniger bzw. Hepa-Filter?

Mobile Luftreinigungsgeräte mit Hochleistungsschwebstofffilter (HEPA-Filter der Klassen H 13 oder H 14) reduzieren die Konzentrationen von Feinstaub und infektiösen Partikeln in der Luft. Einige Geräte sind zusätzlich mit einer UV-Desinfektion ausgestattet. Solche Geräte seien aber kein Ersatz für das Lüften, so das UBA, sondern allenfalls eine Ergänzung.

„Mobile Luftreinigungsgeräte sind nicht dafür ausgelegt, verbrauchte Raumluft abzuführen bzw. Frischluft von außen heranzuführen; sie leisten daher keinen nennenswerten Beitrag, das entstehende Kohlendioxid (CO2), überschüssige Luftfeuchte und andere Stoffe aus dem Klassenraum zu entfernen“, schreibt die Behörde.

Was ist die AHA+L-Formel?

Das UBA empfiehlt in Schulen, aber auch an anderen Stellen, wo größere Gruppen in geschlossenen Räumen zusammenkommen, die AHA+L-Formel zu beachten. Abstand, Händehygiene, Alltagsmaske plus Lüften.

