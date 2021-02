Brandenburg

Ab 22. Februar startet in Brandenburgs Grundschulen wieder der Präsenzunterricht im Wechselbetrieb. Doch wie steht es mit der Infektionsgefahr im Klassenzimmer? Sind mobile Luftreiniger die ideale Lösung? Und was bringt der altmodische Griff zum Fenster?

Forscher haben herausgefunden, dass Stoßlüften wirksamer ist. Sie empfehlen mobile Luftreiniger unter Umständen als ergänzende Maßnahme. Als langfristige Lösung seien vor allem fest installierte Lüftungsanlagen in Schulen sinnvoll. „Der Einsatz von mobilen Luftreinigern allein ist kein Ersatz für ausreichendes Lüften an Schulen“, stellt die Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) beim Umweltbundesamt (UBA) fest. „Mobile Luftreiniger wälzen die Raumluft lediglich um und ersetzen nicht die notwendige Zufuhr von Außenluft.“ Der Kommission gehören mehr als 20 Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

Es gelten die üblichen Schutzmaßnahmen

Unterstützt wird das Ergebnis aber auch durch weitere Studien, etwa von der Gesellschaft der Aerosolforschung und von Forschern der Technischen Hochschule Mittelhessen.

Klar ist laut Umweltbundesamt aber, dass weder Stoßlüften noch Lüftungsgeräte eine Infektion komplett verhindern können - und die üblichen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus auch im Klassenzimmer erforderlich bleiben: Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen.

