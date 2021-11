Luftfilter für Schulen und Kitas in Brandenburg

Potsdam

Ab sofort können Schul- und Kitaträger in Brandenburg eine Förderung für mobile Luftfilter beantragen. Eine entsprechende Richtlinie war am Mittwoch in Kraft getreten. In Brandenburg stehen dafür rund 12,8 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln zur Verfügung. Die Antragsfrist läuft bis zum 24. November.

Luftfilter nicht für alle Räume vorgesehen

Doch die Luftfilter sind nicht für alle Klassenzimmer und Kitas im Land vorgesehen. So ist die Förderung ausschließlich für Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit gedacht, „in denen die Fenster nur kippbar sind, eingebaute Lüftungsklappen nur einen minimalen Querschnitt haben und keine fest eingebaute, raumlufttechnische Anlage für die Zufuhr von Frischluft sorgt “, wie das Bildungsministerium mitteilte. Damit folgt der Bund den Empfehlungen des Umweltbundesamtes (UBA), wonach „in Räumen, die nicht ausreichend gelüftet werden können, einfache Zu- und Abluftanlagen oder mobile Luftreiniger helfen können, die Virenlast im Raum zu reduzieren.“

Eltern kritisieren Bildungsministerin

Im Vorfeld hatte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ein eigenes Landesprogramm zur Anschaffung von Luftfilteranlagen abgelehnt und stattdessen auf die Empfehlungen des Bundesumweltamts verwiesen, das auf regelmäßige Lüftungspausen mit geöffneten Fenstern setzt.

Kritik an dieser Lüftungsstrategie kam von Elternvertretern. Zu offenen und sicheren Schulen gehöre untrennbar gesunde und saubere Luft, sagte René Mertens, Sprecher des Landeselternrat Brandenburg. Langfristig würden alle Schulen funktionierende Lüftungsgeräte benötigen.

Mehr Infektionen unter Kindern

Gut einer Woche nach den Herbstferien steigen die Inzidenzen unter Kinder und Jugendlichen in Brandenburg wieder rasant an. So liegt die Inzidenz bei 10 bis 14-Jährigen aktuell bei 254 und damit so hoch wie in keiner anderen Altersgruppe (Stand 01. November). In der Vorwoche lag die Inzidenz in dieser Altersgruppe noch bei 181.

Insgesamt meldete das Brandenburger Gesundheitsministerium 557 positiv getestete Schülerinnen und Schüler für die erste Woche nach den Ferien. In der Woche vor den Herbstferien wurden 402 Fälle registriert.

Auch die Quarantänefälle unter den Schülerinnen und Schülern stiegen in den letzten Tagen an. So waren aktuell rund 1.900 Schülerinnen und Schüler in häuslicher Quarantäne und damit rund 0,66 Prozent aller Schülerinnen und Schüler. In der Woche vor den Ferien lag die Quote mit 0,67 Prozent minimal höher. An 14 Schulen mussten einzelne Lerngruppen in Quarantäne geschickt werden.

Von Gesa Steeger