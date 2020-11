Potsdam

Der Schriftsteller Lutz Seiler („Kruso“, „Stern 111“ ) setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, den Dichter Peter Huchel (1903-1981) nicht zu vergessen. Nicht nur, dass Seiler im Peter-Huchel-Haus in Wilhelmshorst ( Potsdam-Mittelmark) einen Verein aus der Taufe hob, der eine öffentliche Gedenk- und Veranstaltungsstätte unterhält. Aktuell hat Seiler 50 Huchel-Gedichte ausgewählt und unter dem Titel „ Havelnacht“ in einem liebevoll ausgestatteten Insel-Bändchen herausgegeben. Die darin enthaltenen Schwarz-Weiß-Impressionen des Fotografen Roger Melis und Seilers Nachwort machen das Buch zu einer erschwinglichen bibliophilen Kostbarkeit.

Lutz Seiler neben einer Huchel-Büste vor dem Peter-Huchel-Haus in Wilhelmshorst. Quelle: Lars Grote

Obwohl Peter Huchel als Dichter nichts anderes besungen hat als Brandenburgs Kiefern, Gräser und Schilf, Chausseen, Sandwege und Sterne, fiel er bei der SED-Regierung in Ungnade. 1962 wurde er als Chefredakteur der Literaturzeitschrift „Sinn und Form“ entmachtet und musste sich mit seiner Familie in sein Haus im Hubertusweg 41 zurückziehen. Hier lebte er neun Jahre isoliert und von der Staatssicherheit observiert, empfing aber immer wieder prominente Besucher. Es kamen Dichterkollegen wie Erich Arendt, Ludvik Kundera oder der junge Wolf Biermann, der dem 33 Jahre älteren Huchel sein berühmtes Ermutigungslied widmete – „Du lass Dich nicht verhärten... “ Auch Max Frisch und Heinrich Böll pilgerten nach Wilhelmshorst.

Ein Welthaus aus Worten

„Das Politische dringt ein ins Gedicht, doch der ureigene Wortschatz bleibt davon unbestätigt“, begründet Seiler seine Bewunderung für Huchel und fügt noch ein Zitat von Christoph Meckel an: „Andere Lyriker verfügen über Vokabular, Peter Huchel war im Besitz eines Wortschatzes, der sich später erweiterte, doch ungewöhnlich fest und intensiv an seinem Grundbestand festhielt. Mit seinen Wörtern Reuse, Eis, Nebel, Brache, Öde, Schnee und Wasser, die an Dichte und Zauber nie verloren, unerschöpflich blieben, magisch erschienen, baute er die Haupträume seines Welthauses bis zuletzt“, so Meckel.

„Poet der Mark Brandenburg “

Peter Huchel war 68 Jahre alt, als er 1971 endlich in den Westen ausreisen durfte. Während er dort als heimwehkranker Lyriker hohes Ansehen genoss, blieb sein Werk in Brandenburg unbekannt. Kein Heranwachsender erfuhr in der Schule etwas von diesem Dichter oder hatte Zugang zu seinen Versen. Marcel Reich-Ranicki bezeichnete den „Poeten der Mark Brandenburg“ 2000 als „einen der ganz großen Dichter des vergangenen Jahrhunderts”, stellt ihn neben Gottfried Benn und Paul Celan.

„Die Fähigkeit der Dichterspinnen“

Huchel brachte seine tiefe Verbundenheit mit der märkischen Landschaft und dem einfachen Dorfleben in einer ungewohnt nüchternen Sprache zum Ausdruck, die sich aber auch von der Neuen Sachlichkeit abgrenzte. Es ist schade, dass in der vorliegenden Ausgabe die Entstehungsjahre der Gedichte nicht verraten werden. Offenbar sind sie aber chronologisch angeordnet, denn die ersten reimen sich noch. Das kürzeste Gedicht dürfte Mitte der 1960er Jahre entstanden sein und gewinnt in nur acht Zeilen der Natur ein Dichtercredo ab: „Die Fähigkeit/ der Dichterspinnen,/ aus eigener Substanz/ das dünne Seil zu drehen,/ auf dem sie dann geschickt/ mit zwei Gesichtern/ und einer Feder/ durch alle Lüfte balancieren.“

Blick für Naturschauspiele

Im Waldgrundstück im Hubertusweg standen nicht nur Worte, sondern auch Bilder hoch im Kurs. Huchels Stiefsohn Roger Melis (1940-2009) konnte sich hier auf seine Laufbahn als Fotograf vorbereiten, denn Huchel posierte gern. Das berühmteste Porträt stammt aus dem Jahr 1969 und zeigt einen tapfer-entspannten und recht handfesten Dichter, der auf einem Holzstapel sitzt. Im Nachlass von Melis fanden sich Landschaftsaufnahmen, die den Bildwelten Huchels entsprechen und die hier erstmals veröffentlicht werden. Inspiriert vom Stiefvater entwickelte Melis einen Blick für Naturschauspiele, für Nebel und Weiden im Schnee, dramatische Wolkenformationen, Alleen und knorrige Weiden im Gegenlicht, für Ackerfurchen und Wasserspiegel.

Peter Huchel: Havelnacht. Mit Fotografien von Roger Melis. Insel-Bücherei Nr. 1487. 128 Seiten, 14 Euro.

Von Karim Saab