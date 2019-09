Radtour mit vielen Badestopps: Von Neuruppin nach Lindow

Neuruppin

In Brandenburg laden 7000 Kilometer ausgebaute Radwege zum Erkunden ein – vorbei an unberührten Flussauen, durch grüne Wiesen und Wälder zu geheimen Badestellen und idyllisch gelegenen Ausflugslokalen. Die MAZ-Redaktion empfiehlt ausgewählte Routen. Diesmal geht es von Neuruppin nach Lindow. Damit es abwechslungsreicher wird, führt die Tour über Molchow, Krangen und Zippelsförde.

Zur Galerie Verträumte Landschaften, Tiere, schöne alte Gebäude und klare Seen mit Badestellen: Die Tour von Neuruppin über Molchow, Krangen und Zippelsförde nach Lindow hat viel zu bieten und ist für Jung und Alt gut zu meistern.

Mal tummeln sich Schmetterlinge auf Wiesen, mal sonnt sich eine Eidechse auf dem heißen Weg, mal grasen Pferde auf der Weise oder Kühe, mal ziehen Schwäne vorbei, wenn man in versteckten Buchten ein Bad im See nimmt. Landgasthäuser und Cafés an der Strecke sowie die abwechslungsreiche Natur laden ein, die Seele baumeln zu lassen, auch wenn die Füße strampeln.

Startpunkt?

Neuruppin, Bahnhof Rheinsberger Tor

Markant: Bahnhof Rheinsberger Tor in Neuruppin

Zielpunkt?

Lindow, Bahnhof

An- und Abreise?

In Neuruppin halten im Stundentakt Züge des Regional-Express der Linie RE 6 ( Berlin Gesundbrunnen – Neuruppin – Wittenberge). In Lindow fährt sechsmal pro Tag (alle zwei Stunden) ein RB 54, von Templin kommend, in Richtung Berlin. Davon fährt einer direkt bis Berlin-Lichtenberg, einer nach Berlin-Gesundbrunnen, die anderen vier nach Löwenberg. Dort gibt es Anschluss an den RB 12 nach Berlin.

Schwierigkeitsgrad?

Leicht. Es gibt keine Höhen zu überwinden, allenfalls moderate Hügel. Auf dem Streckenabschnitt Krangen-Zippelsförde ist der Weg etwas verwurzelt und huckelig. Alle „Kreuzungen“ auf dem Weg sind gut ausgeschildert. Besonders angenehm für Radler: Die meiste Zeit fährt man auf asphaltierten Radwegen und Fahrradstraßen und auch auf den wenigen „normalen“ Straßen fahren nur wenige Autos. In aller Regel gibt es markierte Fahrradstreifen.

Länge?

Etwa 22 Kilometer. Wer zügig durchprescht, schafft die Strecke in gut 75 Minuten – mit vielen Bade- und Picknickpausen kann man auf der Tour aber auch locker vier Stunden verbringen.

Schmetterlinge tummeln sich auf den Blüten Quelle: Regine Buddeke

Die Strecke

Wenn man in Neuruppin aus dem Bahnhof Rheinsberger Tor kommt, fährt man nicht rechts in Richtung Innenstadt – wenngleich die natürlich eine Besichtigung absolut lohnt – sondern wechselt die Straßenseite und nimmt den kombinierten Fuß-Radweg der Straße des Friedens nach links. Man passiert die kleine pittoreske St.-Georgs-Kapelle und fährt an der Linkskurve der Straße geradeaus in die Alt Ruppiner Allee. Schnurgerade, und am sowjetischen Ehrenfriedhof vorbei, führt der Fuß-Radweg in Richtung Jahnbad. Wasserratten können dort schon einen ersten Badestopp einlegen – dafür bieten sich aber später auf der Tour noch mehr Möglichkeiten.

Die Sankt-Georg-Kapelle in Neuruppin Quelle: Regine Buddeke

Nach Querung der B 167 – am Fahrradknotenpunkt 02 – geht es Richtung Molchow, auf glattem Asphalt, links und rechts markierte Fahrradstreifen. Man kommt zur Schleuse über den Rhin und kann von der Holzbrücke aus den Schiffen zusehen. Gleich danach beeindruckt der Kornspeicher Neumühle: Möbelrestaurator Manfred Neumann hat hier auf vier Etagen eine riesige Fundgrube antiker Dinge – darunter auch kleinsten Schnickschnack, der sich auch mit dem Fahrrad gut transportieren lässt. Für die prächtigen Möbel empfiehlt sich ein zweiter Besuch mit dem Auto. Auch zu den feinen musikalischen Abendveranstaltungen, die es hier regelmäßig gibt. Für die Einheimischen ist der Speicher eine Kult-Lokation.

Der Kornspeicher Neumühle ist eine Schatzgrube - am Wochenende sogar mit Café. Quelle: Regine Buddeke

Der sagenhafte Glockenturm von Molchow Quelle: Regine Buddeke

Stattdessen kann man sich den Glockenturm ansehen: „Aus der Mitte des Platzes wächst ein Turm auf, unheimlich und grotesk, als habe ihn ein Schilderhaus mit einer alten Windmühle gezeugt. Von beiden etwas.“ So beschreibt Fontane den ungewöhnlichen Glockenturm in Molchow. Eine Kirche gibt es nicht – aber der hölzerne Glockenturm auf seinem Granitsockel wurde 1692 für eine Glocke aus dem Jahre 1522 errichtet, die die Molchower einst geborsten im Walde fanden, heißt es. Den Turm gibt es noch – er wurde 1985 restauriert.

Ab Molchow führt eine Fahrradstraße nach Krangen

Die Schinkelkirche in Krangen Quelle: Regine Buddeke

Von Krangen nach Zippelsförde spannt sich ein Fahrradweg durch Feld und später Wald. Eine Eidechse huscht von den heißen Steinen, Schmetterlinge taumeln durch die Sommerluft. Die erste Heide leuchtet violett. Es riecht nach Kiefernholz. Angelangt an der Kreuzung zur B 122, muss man ein paar Meter auf selbiger fahren.

Linker Hand sollte man unbedingt einen Stopp in der Fischzucht einlegen, in der man nicht nur – gegen Obolus – in verschiedenen Fischteichen angeln, sondern auch den köstlichen Saibling, Forelle oder Stör probieren kann, die Fischereimeister Andreas Hoesl täglich frisch räuchert.

Andreas Hoesl räuchert in Zippelsförde Saiblinge und mehr Quelle: Regine Buddeke

Ein paar Meter weiter geht es rechts ab auf die Straße „Lietze“. Die radelt man gemütlich auf dem Radweg bis Klosterheide und zur Kramnitzmühle, in der auch noch gebacken wird (verkauft wird aber nur in Lindow). Kurz vor der Mühle am idyllischen Mühlenteich findet man rechter Hand am Gudelacksee eine versteckte, winzige Badebucht – die aber nur mit etwas Glück noch nicht „besetzt“ ist.

Entenfamilie auf dem Gudelacksee

Vorbei geht es auf dem Radweg am einstigen Lungensanatorium bis hin zum Abzweig Rosenhof: Ein Abstecher nach rechts lohnt sich. Der prächtige Landsitz des Freiherrn von Maltzahn ist zwar nur einmal im Jahr für Besucher geöffnet, wer aber rechts daran vorbeiradelt – Vorsicht: Sand – findet nicht nur einen tollen Durchblick, sondern etwas später auch die Chance für ein Bad im See.

Walter Streblow vor seinem Museum "Schau mal rein" Quelle: Regine Buddeke

Weiterhin kann man in Lindow die historische Klosterruine besichtigen oder noch „schnell“ den Wutzsee umrunden (7,5 Kilometer mit vielen Badestellen), bevor der Weg – vorbei an der absolut besichtigungswürdigen prächtigen Barock-Kirche – in Richtung Bahnhof führt.

Bademöglichkeiten

Die erste Chance hat man zu Beginn der Strecke im Neuruppiner Jahnbad. Wenig später passiert man eine kleine wilde Badestelle des Ruppiner Sees im Stadtpark.

Direkt am Ortseingang von Molchow befindet sich eine große Badewiese am Ruppiner See – mit Strand, Steg, einem Dixieklo und einer überdachten Sitzgelegenheit.

In Zippelsförde lockt der Rhin – hier ist neben der Schleuse auch die Ausstiegsstelle für Paddler. Wer Abkühlung sucht, kann hier kurz mal abtauchen.

Freibad am Gudelacksee in Lindow

Am Gudelacksee finden sich etliche wilde winzige Badestellen – etwa direkt vor der Kramnitzmühle oder später, wenn man den Abstecher zum Rosenhof nimmt und noch etwas weiter fährt.

In Lindow gibt es die große Badeanstalt am Gudelacksee mit Spielplatz direkt daneben.

Einkehrmöglichkeiten

Kornspeicher Neumühle: Samstag und Sonntag gibt’s Kaffee und Kuchen.

Molchow: River-Café – zu erreichen derzeit nur über einen Umweg von der Schleuse Neumühle.

Zippelsförde: Fischräucherei – täglich geöffneter Fischimbiss.

Wegweiser zur Fischzucht Zippelsförde

Lindow – eine Auswahl in der Reihenfolge, wie sie auf der Strecke liegen:

Jetbay – Cocktailbar: Drinks und kleiner Imbiss mit Hafenflair und Seeblick.

Seeperle 2016 – Deftige Küche und Kuchen – drinnen und auf der Terrasse mit Seeblick.

Museumsschänke – gutbürgerliche Hausmannskost

Ristorante Fontana – italienische Speisen zu moderaten Preisen auf Lindows Marktplatz

Marktplatz Lindow mit dem Ristorante Fontana

Süße Ecke am Markt: Kuchen und Eis

Ratskeller – bürgerliche Küche und moldawische Spezialitäten

Wen trifft man auf der Tour?

Weidende Rinder bei Klosterheide Quelle: Regine Buddeke

Von Regine Buddeke