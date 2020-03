Potsdam

In Zeiten des Umbruchs braucht es Rituale. Sie sind ein Gerüst, an das man sich klammern kann, das Halt und Sicherheit gibt, selbst wenn die Prozeduren einem Außenstehenden unverständlich erscheinen. Das Gerüst schafft neue Stabilität. Alles ist genau so wie es sein soll. Und eben diesen Eindruck benötige ich im Augenblick.

Ich habe für mich das Ritual des Desinfizierens entdeckt. Ich war neulich überrascht, als ich in der Apotheke völlig problemlos das Fläschchen Isopropylalkohol, 70 Prozent erwerben konnte. Eigentlich hatte ich erwartet, dass die Leute auch solche Dinge kaufen wie verrückt. „Beim Auftrag auf die Hände bitte nachher eincremen. Der Alkohol trocknet die Haut aus“, mahnt mich die Apothekerin. Ich verspreche, mich daran zu halten.

Nun übe ich jeden Nachmittag sorgfältig nach dem Essen das Ritual des Desinfizierens aus. Ich verwende dafür den Isopropylalkohol und Haushaltstücher. Ich beginne mit dem Display meines Handys. Sorgfältig reibe ich die Oberfläche auf hoffentlich sterilen Hochglanz und bemühe mich, Logik in meine Handlung zu dichten. Wen eigentlich will ich damit vor Ansteckung bewahren? Am Display reibe doch nur ich. Ja, aber gerade war ich weg, vielleicht habe ich von außen etwas eingeschleppt und auf das Display gebracht. Gegen diese Eventualität schützt diese Reinigung.

Die Krise und ich Mit den Kindern im Home Office, Hamsterkäufe-Irsinn im Supermarkt, und ein öffentliches Leben, das stillsteht: Die MAZ macht aus der Not ein Tugend und verarbeitet den mitunter surreal anmutenden Alltag mit Corona ab sofort jeden Tag mit einer Kolumne.

Nach der selben Logik putze ich die Tastatur des Laptops. Dann sind die Türen dran. Erst der runde Knauf des Eingangs, dann die innere Klinke, dann die Klinken der Wohnzimmertür, dann das Bad. Ja, die Griffe an den Küchenschränken könnte ich auch noch abreiben. Ich reiße das nächste Stück Haushaltspapier ab. Dabei sind wir doch in normalen Zeiten gehalten, nicht so viel zu verschwenden.

Das Ritual ist durch, das Smartphone glänzt, die Tasten des Laptops sehen schön aus. Ich bin zufrieden mit mir. Wie gesagt, einem Außenstehenden käme das Ritual unverständlich, wenn nicht gar widersinnig vor. Mir aber gibt es Befriedigung und Ruhe. Die Kanzlerin hat gesagt, jetzt muss jeder das Seinige dazu beitragen, um die Herausforderung zu bewältigen. Ich rede mir ein, das Meinige beigetragen zu haben. Ich setze mich an den Rechner und schreibe an meinen Texten weiter.

Von Rüdiger Braun