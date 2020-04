Vision einer autofreien Stadt

Potsdam

Wenn mir am Home-Office etwas fehlt, dann ist es der kurze Weg zur Arbeit. Ich liebe es, in die Pedalen zu treten. Der Morgenwind belebt mich. Die körperliche Anstrengung ist ein wichtiger Ausgleich zum Hocken vor dem Computer. Autos, die mich vor Corona überholt haben, hielten sich kaum an den vorgeschriebenen Abstand von 1,50 Meter. Ich zwängte mich an Fahr- und Stehzeugen vorbei, immer wach für die Gefahr, dass eine Tür aufspringt und mich aus meiner herrlichen Balance kippt. Täglich musste ich eine Autoschnellstraße unterqueren. Der Abriss nur einer Brückenspur zieht sich seit Monaten hin und kostet Millionen.

Enge Wohnstraßen stelle ich mir gern ohne motorisierten Verkehr vor. Ich male mir Baumreihen in der Mitte der Fahrbahn aus und rechts und links nur Radler und Fußgänger.

Von der Initiative „ Potsdam autofrei“ habe ich gehört. Ich kenne die Leute nicht, sie müssen sehr mutig sein und genießen meinen vollen Respekt. Würde ich mich trauen, diese Vision konsequent zu vertreten, würden mich viele Kollegen als ideologischen Spinner abstempeln. Im Gegensatz zu den meisten Mitmenschen quetsche ich mich nicht gern hinter ein Lenkrad oder vergeude meine Zeit mit Parkplatzsuche. Auch die Poesie von Motorgeräuschen hat sich mir nie erschlossen. Am Mittagstisch in der Kantine habe ich höchstens mal erwähnt, wie einfach und wie erfreulich es ist, mit dem Fahrrad auch für eine sechsköpfige Familie alle Lebensmittel herbeizuschaffen.

Ein großes Geschenk des Shutdowns ist die Gemächlichkeit, die auf den Straßen Einzug gehalten hat. Plötzlich sind die Vögel tagsüber auch in der Stadt zu hören. Am Wochenende waren wieder viele Menschen mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Und haben auf mich einen zufriedenen, entspannten Eindruck gemacht.

