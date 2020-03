„Nimm es nicht persönlich“

Potsdam

Wenn uns der Hafer sticht, und er sticht uns häufig während dieser abgeriegelten Tage, sagt meine kleine Tochter: „Beiß mich mal!“ Dann tausche ich das Schild an unserer Haustür: Es klebt dann „ Fight Club“ neben unserer Klingel. Damit die Leute wissen, woran sie sind: Wir kämpfen! Sie sollen ruhig kommen, wir lassen sowieso keinen rein. Nicht in den zehn Minuten, in denen wir uns boxen, knuffen und in den Schwitzkasten nehmen.

Es kommt vor, dass wir uns bei aller Liebe, bei allem Willen zum häuslichen Schulunterricht, zum Kochen und zusammen-mal-ein-Eis-Essen zeitweilig auf die Nerven gehen. Enge in der Wohnung bekämpfen wir mit noch mehr Enge. Gleiches mit Gleichem kurieren, das nennt man Homöopathie.

Dann springen wir aufs Elternbett, meine Tochter und ich, es misst 160x200 Zentimeter. Platz genug für einen kleinen Clinch. Sonst wird hier geruht. Jetzt regieren hier die Muskeln. Niemand soll behaupten, die Muskeln eines Mädchens von sieben Jahren könnten keine Spuren hinterlassen.

Die Krise und ich Mit den Kindern im Home Office, Hamsterkäufe-Irsinn im Supermarkt, und ein öffentliches Leben, das stillsteht: Die MAZ macht aus der Not ein Tugend und verarbeitet den mitunter surreal anmutenden Alltag mit Corona ab sofort jeden Tag mit einer Kolumne.

Ich gehe in die Defensive, das ist besser so. Sie weiß, wie sie einen linken Haken setzt. Und wo der Vater kitzelig ist (überall!). Wir kämpfen im Freistil, abseits von Gewichts- und Altersklassen. Es tut uns gut. Wir verjagen unsere Aggressionen, die wir auf das Virus haben. Wir versichern einander: Nimm diese Aggressionen nicht persönlich! Sie sind halt da, umständehalber.

Nein, es geht nicht um blaue Flecken, wir setzten nicht auf den KO. Jedes Kitzeln, jede Rangelei belebt uns. „Papa, du musst dich auch wehren!“, hat sie mal gerufen. Ich bewundere ihren Kampfgeist. Sie wird sich von Corona nicht klein kriegen lassen.

Von Lars Grote