Potsdam

Der Besuch von Supermärkten fühlt sich mittlerweile an, wie ich das früher von den Partys kannte: Mal gucken, wer kommt, mal schauen, was sie für Getränke haben, mal lauern, ob ich ein Lächeln einfange. Der Supermarkt ist mittlerweile die soziale Plattform meines Alltags.

Natürlich ist das keine gute Haltung. Leute, die dort arbeiten, sind genervt von Menschen wie mir. Es soll nicht eng werden im Supermarkt. Man soll nicht in die Läden rennen, um Menschen zu sehen, denn Menschen, die man trifft, leben vorerst im Fernsehen und in Büchern. Oder zu Hause, in der Familie. Wenn ich in den Laden gehe, dann am besten nach der reinen Lehre: a) eintreten, b) Korb füllen, c) bezahlen und d) umweglos verschwinden.

Meine Lieblingsoption ist mittlerweile c). Das Bezahlen. Es liegt an der Geldkarte. Die Läden nehmen kein Bargeld mehr, weil es Viren transportiert. Wenn ich ohne Bargeld zahle, macht die Sache plötzlich Spaß. Die Karte ist immer zur Hand, sie hat schicke, hochwertige Farben, seit einem Jahr muss ich sie nicht mal in den Schlitz stecken, nur noch auf die Kassiermaschine legen.

Die Krise und ich Mit den Kindern im Home Office, Hamsterkäufe-Irsinn im Supermarkt, und ein öffentliches Leben, das stillsteht: Die MAZ macht aus der Not eine Tugend und verarbeitet den mitunter surreal anmutenden Alltag mit Corona ab sofort jeden Tag mit einer Kolumne.

Vor Jahren habe ich die Karte auf Island lieben gelernt. Ich war in einer Kneipe, Alkohol ist ja im Norden furchtbar teuer. Um trotzdem etwas zu verdienen, kann man dort nur ohne Bargeld zahlen. Ich hörte nicht auf den Betrag und reichte meine Karte einfach rüber. Der Schmerz fällt weg.

Mein Umgang mit Geld ist nicht sorglos, das kann ich mir nicht leisten. Schuhe zu kaufen, um die Stimmung zu heben, finde ich absurd. Die kleine Karte ist eine falsche Freundin. Doch in diesen Wochen lasse ich mich gern von ihr belügen.

Von Lars Grote