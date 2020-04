Ein Kilo Glück

Potsdam

Wir haben den Gral gefunden, wir rücken ihn nicht mehr raus. Er gibt uns Halt in der Familie. Wir sind nicht stolz auf ihn, wir verstecken ihn gerne. Vor wem? Wahrscheinlich vor uns selbst. Wir reden vom Ein-Kilo-Container Gummibärchen. Sehr bunt, sehr süß, wenn man die Riesendose öffnet und die Nase tief genug hinein steckt, spürt man die Euphorie von Kokain. So stelle ich mir das zumindest vor.

Wie immer, wenn es um gute Ideen geht, sind wir dem Kind zu Dank verpflichtet. Mit sieben Jahren hat es noch den unverstellten Zugang zu den eigenen Bedürfnissen. Das Kind hat den Container entdeckt, sinngemäß hat es gesagt: „Will ich haben!“ Sinngemäß habe ich geantwortet: „Kommt nicht in Frage!“

Wie immer bei den Maximalforderungen des Kindes haben wir uns in einem komplizierten Verfahren auf einen fairen Kompromiss geeinigt: Wir haben den Container einfach gekauft. Das Kind verbirgt geschickt die Gesten des Triumphes, damit ich mein Gesicht wahre.

Die Krise und ich Mit den Kindern im Home Office, Hamsterkäufe-Irsinn im Supermarkt, und ein öffentliches Leben, das stillsteht: Die MAZ macht aus der Not eine Tugend und verarbeitet den mitunter surreal anmutenden Alltag mit Corona ab sofort jeden Tag mit einer Kolumne.

Zu Hause habe ich gemerkt, dass dieses Glück am Ende unser aller Triumph ist. Mit einem Rest von Disziplin sind wir uns einig geworden über die Geschäftsbedingungen. Die Gummibärchen werden nicht wahllos gegessen, nur nach gesunden Mahlzeiten. Die Dose kommt an einen Ort, an den das Kind aufgrund der Körpergröße nicht heranreicht.

Und wenn die Schule wieder offen ist, das Leben wieder auf Normalmaß wächst, kaufen wir keinen von den Containern mehr. Den letzten Punkt indessen halten wir noch für verhandelbar.

Von Lars Grote