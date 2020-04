Englisch-Lernen gegen den Corona-Koller

Potsdam

Ich möchte in Corona-Zeiten meinen Kopf beweglich halten, irgendetwas tun, an dem er wächst. Darum hatte ich die Scroll-Richtung meines Laptops verändert. Nun läuft alles umgekehrt – wenn ich mit den Fingern nach unten schiebe, geht das Bild nach oben. Daran bin ich gescheitert. Mir ist klar geworden: In diesen Zeiten sollte ich Operationen am offenen Herzen meiden. Darum habe ich mir etwas Leichteres gesucht, um gedanklich in Schwung zu bleiben. Seit zwei Wochen lerne ich Englisch auf dem Computer. Eigentlich sollte ich es, mit Blick aufs Schulzeugnis, einigermaßen können. Doch ich habe den Rhythmus verloren. Kaum bin ich 30 Jahre aus der Schule raus, verliert sich alles hinter Nebel.

Die Englisch-App, mit der ich lerne, ist ein freundlich programmierter Kurs. Das Lob, wenn etwas klappt, kommt immerzu von einer Frau, die von den Programmierern Marie oder Sarah genannt wurde. Ich weiß nicht, ob auch Frauen, die den Kurs belegen, von Frauen gelobt werden, oder von Männern, die zum Beispiel Julian oder Moritz heißen.

Anzeige

Ich hatte den Verdacht, dass die Motivation bei dieser App am Ende auch aus einer unterschwellig sexuellen Komponente stammt. Vom anderen Geschlecht gelobt zu werden, als sei dies ein Köder, fand ich billig. Und habe die Lob-Funktion der Sarahs und Maries deaktiviert.

Weitere MAZ+ Artikel

Was soll ich sagen, seither lässt meine Leistung nach. Ich werde schlampig. Wenn Corona irgendwann vorbei ist, werde ich sehen, wie schleppend weiterhin mein Englisch klingt. Ich werde mein Leid der Heiligen Marie und der Heiligen Sarah klagen. Auf Deutsch.

Lesen Sie auch:

Mathias Richter über neue Musikerlebnisse Dank Corona

Karim Saab über seinen Traum von einer autofreien Stadt

Lars Grote über Glücksgefühle dank Gummibärchen

Maike Schulz über Liebe und Sex in Zeiten der Krise

Rüdiger Braun über Hoffen und Bangen vor dem Fernseher

Lars Grote über sein Heimweh nach New York

Maike Schultz über Ferien auf dem Balkon

Volkmar Klein über seinen Katzenjammer

Saskia Kirf über Händchenhalten mit Handschuhen

Rüdiger Braun über das Ende seiner Illusionen

Von Lars Grote