Momente von überwältigender Schönheit

Der staatlich verordnete Verzicht auf Live-Konzerte führt zu erstaunlichen Hörerlebnissen. Komplett zurückgeworfen auf den hauseigenen Bestand habe ich den Eindruck, dass Corona sogar meinen Musikgeschmack verändert. Normalerweise hat meine Auswahl immer ein wenig damit zu tun, worüber ich mich gerade besonders gefreut oder geärgert habe.

Deshalb müsste ich eigentlich derzeit zu Beethovens Neunter greifen, weil mir das Geschwätz über europäische Solidarität angesichts der Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern und in den Notfallkliniken in Italien und Spanien die Wut in die Augen treibt. Oder zu Dylans neuestem Streich „Murder Most Foul“, seinem bitteren Abgesang auf die USA, wenn ich Donald Trump in den Nachrichten sehe. Und wegen des Kontaktverbots wäre streng genommen ein wenig Hilfe von meinen Freunden, den Beatles, dringend angesagt.

Aber im Home-Office weitgehend abgeschirmt von der Außenwelt scheint das alles keine Rolle mehr zu spielen. Da geht eher der Wahnsinns-Drive der Bläser in der Ouvertüre von Mozarts Zauberflöte ans Herz, oder der Glockenklang in der Kopfstimme von Neil Young bei Angelbird auf dem legendären Live-Album „In the Year of the Horse“. Besonders berührt mich dieser Tage allerdings ein uralter Titel, den ich schon Jahrzehnte nicht mehr aufgelegt hatte: „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin.

Mit zwölf hat dieser Gassenhauer der Rockgeschichte zum ersten Mal meine Gehörgänge erreicht. In den 80ern lief er auf jeder Studentenparty – unerträglich war das, kaum auszuhalten. Und jetzt? Es ist freilich nicht das abgenudelte Gitarrenriff, das einen in Zeiten von Corona mitnimmt. Nein, es ist die häufig überhörte atonale Passage in der Mitte, wo es quietscht, scheppert und rumort. Gigantischer Lärm, nur für wenige Momente – und von überwältigender Schönheit.

Von Mathias Richter