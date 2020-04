Blauäugig auf Einkaufstour

Potsdam

Am Anfang war ich ziemlich verunsichert. Wie muss ich mich verhalten, um diese Zeit unbeschadet zu überstehen? Ohne anderen zu schaden, man hat ja so seine moralischen Grundsätze. Schon gab es in den Läden erste Knappheiten und ich – katastrophenfilmgeschult wie ich nun mal bin – sah Tage hemmungsloser Kämpfe heraufziehen.

Nach gut zwei Wochen Corona-Ausnahmezustand bin ich aber in Sachen Daseinsvorsorge ziemlich beruhigt. Ich weiß: Der Blauäugige schlägt Hamster, Kriegsheld, Prepper und Co. allemal. Ich muss einfach nur tun, was ich sonst auch tue – und siehe da, ich merke gar nichts von einer Krise. Ich will Obst, Gemüse und Salat? Das Frischeregal im Markt prangt in aller Farbenpracht. Frisches kann man halt nicht bunkern, es sei denn, man besitzt ein Kühlhaus. Ich will weiterhin englisches Frühstück? Bacon gibt’s zuhauf, das Eierregal ist voll und wenn die Baked Beans ausverkauft sind, tun es auch Kidney-Bohnen. Was die Nudeln angeht – schon mal daran gedacht, sie selbst zu machen? Gut, Mehl ist manchmal auch knapp, aber ein bisschen etwas hat doch jeder zu Hause.

Die Krise und ich Mit den Kindern im Home Office, Hamsterkäufe-Irsinn im Supermarkt, und ein öffentliches Leben, das stillsteht: Die MAZ macht aus der Not eine Tugend und verarbeitet den mitunter surreal anmutenden Alltag mit Corona ab sofort jeden Tag mit einer Kolumne.

Meine Trostfavoriten-Gummibonbons waren neulich nicht nur in allen Sorten vorhanden, sondern sogar im Angebot. Schokolade ließe sich auch hamstern, aber keiner tut’s. Komisch, eigentlich. Ansonsten gehe ich jetzt halt Laufen statt ins Fitnessstudio – allein in waldigem Gebiet. Bislang währt ehrlich also wirklich noch am längsten. Aber der eigentliche Tsunami steht uns ja noch bevor.

Von Rüdiger Braun