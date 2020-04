Vernunft in Zeiten des Corona-Nebels

Potsdam

Ich will ja schon irgendwie vernünftig sein. Aber dazu muss man über Wissen verfügen und die richtigen Ziele verfolgen. Beides scheint mir im Corona-Nebel etwas schwierig. Die meiste Zeit tue ich ja, was man mir empfiehlt. Ich gehe meinem Homeoffice nach und betätige mich – stets mit Sicherheitsabstand – ein bisschen sportlich.

Aber manchmal muss ich mich eben doch unters Volk mischen. Im Supermarkt zum Beispiel, wo trotz Einkaufswagen die Abstandsregeln eben nicht zur Gänze eingehalten werden können. Und wer weiß, wer in so einem Supermarkt alles zusammenkommt. Wäre es also vernünftiger, wenn ich mich in meiner Wohnung verbarrikadieren und Fertignahrung vertilgen würde, statt auf meiner Frischekost zu bestehen?

Die Krise und ich Mit den Kindern im Home Office, Hamsterkäufe-Irsinn im Supermarkt, und ein öffentliches Leben, das stillsteht: Die MAZ macht aus der Not eine Tugend und verarbeitet den mitunter surreal anmutenden Alltag mit Corona ab sofort jeden Tag mit einer Kolumne.

Bisher wurde mir eingetrichtert, Stubenhocken und dazu Junk Food wären höchst unvernünftig. Jetzt soll das Gegenteil stimmen? Und überhaupt: Guten Glaubens Empfehlungen von Autoritäten folgen, ist das wirklich so vernünftig? Aber ja doch, versichern mir Professor Harald Lesch und die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim auf Youtube und zeigen mir auf Schaubildern, was Schreckliches passieren würde, würde man uns und damit das Virus von der Leine lassen. Aber dann sagen plötzlich sieben Gesundheitsfachleute in ihrem Thesenpapier, die Vorsichtsmaßnahmen der Bundesregierung seien höchst ineffizient. Man müsse auch Bürgerrechte wahren.

Ich seufze und lasse es einfach mal so stehen. Früher oder später, denke ich, geht es sowieso irgendwie wieder weiter.

