Das Ende meiner Illusionen

Schauen Sie immer noch auf Termine? Etwa auf den 4. Mai, nach dem vielleicht die Kitas wieder öffnen? Oder auf das Ende der Sommerferien? Auch ich schaute sehr lange auf Termine und dachte: Danach ist es überstanden.

Jetzt schaue ich nur noch auf einen Forschungs- und Industriezweig, auf den pharmazeutischen nämlich. Nur die Pharmazeutik und kein Datum gibt mir nach all dem Hin und Her noch Sicherheit. Die Lösung heißt Impfstoff. Erst dieses medizinische Rüstzeug gibt uns unser Leben zurück. Der Tag wird kommen, das glaube ich fest, bloß wird es vermutlich schrecklich lange dauern.

Auch wenn wir uns jetzt alle über die Lockerungsübungen freuen, mit dem Ende der Pandemie hat das gar nichts zu tun. Die neue Politik dient eher der seelischen denn der tatsächlichen Entspannung. Wie sollten wir die wirtschaftliche Unsicherheit auch noch länger aushalten? Aber das Virus ist nun mal da und wird Wege finden. Leider umso leichter, je mehr Menschen sich begegnen. Die Masken hemmen, schotten aber nicht ab.

So langsam dämmert es mir: Sars-CoV-2 ist eine Naturkatastrophe, die 2020 zu einem verlorenen Jahr mit Langzeitfolgen macht. Spätestens die Absage des Oktoberfestes sollte auch Optimisten belehren. Ich jedenfalls atme erst auf, wenn ich den Pieks der schützenden Spritze verspüre. Danach will ich mir richtig was gönnen. Die Goldenen Zwanziger begannen auch erst 1924 nach der furchtbaren spanischen Grippe und einer Hyperinflation.

Von Rüdiger Braun