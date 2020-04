Abenteuer beim Verlassen des Home-Office

Potsdam

Nein, leicht ist es nicht. Jeder hat seine eigenen Strategien, um mit der Krise umzugehen – ich telefoniere viel mit meiner Familie, mache Videochats mit Freunden, stilisiere das Sockensortieren für meinen zweijährigen Sohn zum Highlight hoch und arbeite so viel wie möglich. Das alles dient der Ablenkung von der Angst. Angst um meine Eltern und Schwiegereltern, um meine Freunde, um die Kollegen, um die Zukunft.

Auch unser Kind versuche ich nur abzulenken. Davon, dass der Spielplatz vor der Haustür abgeriegelt ist, sein heiß geliebtes Schaukelpferd nicht mehr in der Drogerie steht, er momentan überhaupt nicht mit zum Einkaufen darf. Und davon, dass Oma und Opa zur Zeit nur im Telefondisplay sind und nicht im selben Zimmer. „Es geht an die Substanz“, sagt meine Kollegin am Telefon.

Die Krise und ich Mit den Kindern im Home Office, Hamsterkäufe-Irsinn im Supermarkt, und ein öffentliches Leben, das stillsteht: Die MAZ macht aus der Not ein Tugend und verarbeitet den mitunter surreal anmutenden Alltag mit Corona ab sofort jeden Tag mit einer Kolumne.

Der Ausflug auf den Wochenmarkt wird in diesen Tagen zum großen Abenteuer für meinen Sohn. Er guckt und staunt, erklärt mir in seiner Minion-Sprache, welchen Kuchen er denn zu kaufen gedenkt und welcher Apfel der schönste ist. Auf dem Rückweg tobt er durch die Straßen, balanciert vor dem Rathaus auf den Beetabgrenzungen, umjubelt jede Straßenbahn und jeden Krankenwagen. Beim Einschlafen höre ich über das Babyphon, wie er seinem Teddy die Eindrücke des Tages schildert.

Bei meinem Sohn klingt der Tag überhaupt nicht so trist und traurig, wie er sich für mich angefühlt hat, sondern wie ein Ausflug in einen wilden Großstadtdschungel, mit Apfelkuchen und Tram-Karawane. Zumindest darum, wie er die Situation wahrnimmt, muss ich mir also keine Sorgen machen.

Lesen Sie auch:„Die Krise und ich“ Teil 1: Lars Grote über den Podcast von Christian Drosten

„Die Krise und ich“ Teil 2: Saskia Kirf über die Inspiration von St. Patrick

„Die Krise und ich“ Teil 3: Maike Schultz über eine Coronaparty im Wohnzimmer

„Die Krise und ich“ Teil 4: Rüdiger Braun über plötzliche Symptome

„Die Krise und ich“ Teil 5: Mathias Richter über Bewegungsmangel

„Die Krise und ich“ Teil 6: Maike Schultz darüber, was wir aus dem Krisenmodus lernen können

„Die Krise und ich“ Teil 7: Karim Saab über das Fernweh seines Sohnes

„Die Krise und ich“ Teil 8: Saskia Kirf über Tauschgeschäfte in Krisenzeiten

„Die Krise und ich“ Teil 9: Maike Schulz über das Smartphone, das plötzlich zum besten Freund wird.

„Die Krise und ich“ Teil 10: Lars Grote über die häusliche Quarantäne und den häuslichen Frieden „Die Krise und ich“ Teil 11: Thorsten Keller über seinen leeren Terminkalender „Die Krise und ich“ Teil 12: Henry Lohmar Thorsten Keller über Entspannung pur beim Retro-Fußball-Gucken

Von Saskia Kirf